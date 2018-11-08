İş dışındayken çalışmayı seviyoruz

08 Kasım 2018

Türkiye’de çalışanlar her gün mesailerinin en az yarım saatini sosyal medyada geçiriyor, ancak yüzde 70’i hafta sonları da iş telefonlarını cevaplıyor.

Türkiye’de çalışanların yüzde 54’ü mesai saatlerinde sosyal medya ve mesajlaşmaya günde 30 dakikadan fazla zaman ayırırken, dünyanın diğer ülkelerinde bu oran yüzde 26. İş saatlerinde arkadaşları ile mesajlaşanların oranı ise Türkiye’de yüzde 82’leri buluyor. Öte yandan Türkiye çalışanların yüzde 60’ı özel telefonlarını iş için de kullanırken, diğer ülkelerin toplamında bu oran yüzde 44 civarında görülüyor.

Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi Page Group, Türkiye’nin de dâhil olduğu toplam 15 Avrupa ülkesinde 5 bin 200 çalışan ile iş ve özel yaşamın sınırlarını inceleyen “Çalışan Hayatı Araştırması” iş ve serbest zaman arasındaki çizgilerin ciddi oranda iç içe geçtiğini gösteriyor.

Araştırma sonuçlarına göre iş saatleri dışında çalışanların yüzde 87’si sorumluluk duygusu ile, yüzde 38 ise zorunluluk nedeniyle işle ilgileniyor. Zorunluluk duygusu Türkiye’de, diğer ülkelere oranla yüksek görünüyor. Yönetici seviyesinde olmayan çalışanların yüzde 44'ü, yöneticilerin ise yüzde 35’i bu mecburiyeti hissediyor.