İş dünyasında yeni trend: Uzaktan çalışma
Özellikle, sınır ötesi uzaktan çalışma modelinin son dönemde oldukça popüler olduğunu söyleyen Crossover İstanbul Genel Müdürü Mine Dedekoca, “Türkiye’den çalışanlar ağırlıkla teknoloji ve yazılım alanında tercih ediliyor. Türklerle çalışmak ciddi bir avantaj kazandırıyor” dedi.
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