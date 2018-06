İşlemci pazarı petrol ticaretini geçecek

02 Haziran 2018

Murat YILDIZ

90’lı yıllarda işlemci dendiğinde akla gelen markaların pek azı günümüzde hayatına devam ediyor. Mobil cihazlara yönelik işlemciler geliştiren markalar bu alanda liderliği ele almış durumda. Üstelik bu işlemciler artık akıllı televizyonlardan otonom araçlara kadar farklı alanlarda değer katacak çözümler sunuyor. Dünyanın önde gelen MediaTek işlemcilerinin Türkiye Ülke Müdürü Sezer Şenol ile, işlemci dünyasının değişen dinamiklerini, pazar verilerini ve gelecek trendlerini konuştuk.

- MediaTek Türkiye operasyonları ile ilgili bilgi verir misiniz? Burada hangi faaliyetleri yürütüyorsunuz?

Türkiye’de yılda 12 milyon cep telefonu satışı gerçekleşiyor, ancak ülkemizin bir teknoloji pazarı olarak önemi bunun çok ötesinde. Türkiye, küresel teknoloji üretimi ve rekabetinde önemli bir oyuncu olma potansiyeline sahip. Arçelik, Vestel, General Mobile, Airties, Casper gibi markalar, tasarımı, özellikleri ve üretim kalitesiyle fark yaratan ürünleriyle, sadece yerel pazarda değil, dünyanın bir çok yerinde rekabetin içindeler. Tüm bu üreticilerle yakın iş birliği halindeyiz. MediaTek’in Türkiye’deki yıllık iş hacmi, 100 milyon dolar seviyesine yaklaşmış durumda. 2017 yılında, Türkiye akıllı telefon pazarından yüzde 22, tablet pazarından yüzde 51 pay aldık. Akıllı telefon tarafındaki gelirlerimizin yüzde 50’sini, yerli telefon üreticileriyle iş birliklerimizle elde ettik. Kalan yüzde 50 ise, Türkiye’ye ihraç edilen ve MediaTek işlemci kullanılan uluslararası markalardan geldi.

Tablet tarafında ise, yerli üreticilerle iş birliklerimiz, bu segmentteki gelirlerimizin yüzde 73’ünü oluşturdu, kalan yüzde 27 ise, Türkiye’ye ihraç edilen ve MediaTek işlemci kullanılan uluslararası markalardan geldi. Telefon ve tablet işimizin yanı sıra, Türkiye’de Akıllı TV üreticilerinin işlemci ihtiyacını büyük oranda tek başına MediaTek karşılıyor. Penetrasyon yüzde 90’ların üzerinde. Yani, Türkiye’de üretilmiş herhangi bir akıllı televizyon, çok büyük olasılıkla, MediaTek veya ekosisteminde yer alan iş ortakları tarafından üretilmiş bir işlemciyi kullanıyor. MediaTek’in işlemcileri, ülkemizde satılan Sony ve Philips marka Android TV’lerin yanı sıra, Arçelik tarafından üretilen Türk Malı Android TV’lerin de tümünde kullanılıyor. 2017 yılında Türkiye modem pazarına giriş giriş yapan MediaTek’in ürünleri, iş ortakları aracılığı ile Türk Telekom, Turkcell, Millenicom gibi büyük operatörlere ulaşıyor.

- Mobil işlemci pazarında neler değişiyor?

Dünya işlemci pazarının büyüme ivmesi ve dinamikleri, PC ve multimedia çağı olan 80’ler özellikle de 90’larda, bu pazar kesintisiz bir şekilde yıllık yüzde 30 büyüme oranı yakalamışken, mobil ve akıllı telefonlar ve cihazlar çağı 2000’lerde düzenli büyüme hızı yüzde 40’a çıktı. Elbet büyük çaplı küresel ekonomik çalkantıların konjonktürel etkileri görüldü, ama büyüme istikrarlı bir şekilde sürüyor. Bunların hepsi, ‘akıllı’ tabir ettiğimiz her cihazda, tercih ettiğimiz her teknoloji ürününde kullanılan işlemciler sayesinde mümkün oldu, teknolojiye yön veren işlemci üreticileri dev şirketler haline geldiler. Bilgi ve verinin en değerli varlık halini aldığı dijital çağda, işlemci teknolojisi en başat aktör. Bugün yıllık 409 milyar dolar seviyesine ulaşan küresel işlemci pazarı, dünya petrol ticaretinin üçte birine ulaştı ve aradaki fark her geçen yıl eriyor. İşlemciler, uluslararası politikanın, örneğin Amerika ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin de en temel konuları arasında yer alıyor.

- İşlemci dünyasındaki teknolojiler de hızla evriliyor. Buradaki değişim trendleri nedir?

Yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi teknolojik sıçramalar, hemen her cihaza yenil nesil işlemcilerin akıl vermesini beraberinde getiriyor. Bu arada ‘nesil’ kelimesi teknolojide çok kullanılan bir terim, ancak temel bir bakış açısı ile ‘yeni nesil’ bir işlemcinin üç önemli özelliği önem kazanıyor: Güvenli bağlantı sağlama özelliği, farklı uygulamaları çalıştırabilecek mimari ve performans ve enerji verimliliği. Günümüz teknolojisinin gelişimi, bu üç özellik üzerinde temel buluyor.

- Cep telefonu ya da tablet satın alırken tüketiciler için işlemci öncelikli bir tercih haline geldi mi?

Kesinlikle evet! Üstelik, bu tercih, sadece teknolojiyi çok yakından takip eden tüketicilerle de sınırlı değil. Ürün satın alırken, ezberlere bağlı kalmadan, tasarım, özellik ve fiyat dengesi üzerinden karar veren her bir tüketici, satın alma tercihini yüksek performanslı, düşük maliyetli bir işlemci yönünde kullanmış oluyor. Akıllı telefonlarda son yıllarda ortaya çıkan bir trend, etkisini ve kalıcılığını sürekli geliştiriyor, bir norm halini alıyor ve bu norm, herkesten önce tüketiciye yarıyor. Bundan 20 sene önce ‘mobil telefonu’ hayatımıza sokan markalar bugün yok. Mobil telefonlar, akıllı telefonlara dönüşürken bu markalar geride kaldı. Akıllı telefonlar konusunda ilk aşamada iki marka öne çıktı ve yüksek fiyatlı, yüksek özellikli cihazlarla tanımlanan ‘premium’ bir segment oluşturdu. Bugün rekabet gücü yüksek farklı markalarla pazar demokratikleşiyor; MediaTek de yeni bir pazar segmenti tanımlıyor: “Yeni Premium”. Bu tüketicilerin, yüksek özellikli cihazlara, yüksek fiyat etiketleri olmadan erişebilecekleri anlamına geliyor.

"Yerel markaları destekliyoruz"

"Türk markalarla iş birliği konusunda rakiplerimize göre açık ara lider konumdayız ve Türk şirketlerinin büyümesini, kendisi büyümemizle eş değer tutuyoruz. Biz, akıllı teknoloji ve cihazlarda Türkiye’nin iş ortağıyız. Türkiye, rekabetçilik ve yaratıcılıkla fırsatları değerlendirme konusunda başarısını kanıtlamış bir ülke. Büyük şirketlerin şu an geldikleri nokta bunu bir kez daha gösteriyor. Gelecek bize, çok farklı fırsatlar sunacak. Türkiye, yeni teknoloji rekabetinin önemli üretim ve gelişim üsleri arasına yer alma potansiyeline sahip. İşlemci gücü yüksek, enerji tüketimi düşük, yazılım gelişimi için entegrasyona uygun yapıda işlemcilerin üretiminde olduğu kadar, iş ortaklarıyla el ele değer üretme konusunda da endüstrinin önde gelen kuruluşu MediaTek, bu fırsatları Türkiye ekonomisi için değere dönüştürme konusunda çok azimli. Türkiye’de ki amacımız, dünyanın her yerinde yaptığımız gibi, teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmak. Ama, daha da öncelikli olarak, Türkiye’deki iş ortaklarımızın küresel teknoloji rekabetinde gücünü artırmayı hedefliyoruz."