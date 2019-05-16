İstenmeyen e-postalara kapıları kapatmak mümkün

16 Mayıs 2019

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, dünyaca ünlü bağımsız test kuruluşu Virus Bullettin’in düzenlediği ‘VB Spam E-Posta Güvenliği Karşılaştırmalı İncelemesi'nde birinci oldu. ‘VBSpam+’ sertifikası ile ödüllendirilen ESET, tek bir kimlik avı e-postasını dahi kaçırmayan ve yüzde 100'lük kimlik avı yakalama oranına ulaşan tek marka olarak öne çıktı.

ESET bu incelemeye, kurumlara yönelik ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server yazılımı ile katıldı. Mart ayında gerçekleşen ve 11 komple e-posta güvenliği çözümünün katıldığı testte, ürünlerin aranan, istenmeyen ve kötü amaçlı olan e-postalara karşı gösterdikleri performansları değerlendirildi.

Spam filtreleme performansları ölçüldü

VBSpam’in sertifikasyon süreci, lider kurumsal e-posta güvenlik çözümlerine ait önde gelen spam-filtreleme teknolojilerinin performansı hakkında bilgi sağlayan dünyada öncü niteliğindeki bir test olarak değerlendiriliyor. ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server, yüksek başarı elde edebilen dört üründen biri olarak en yüksek puan olan SPAM+ derecesini elde etti ve bir rakip ürün ile birinciliği paylaştı.

Yüzde 100’lük yakalama oranı

İncelemede, spam içeren e-postaların yakalama oranının test edilmesinin yanı sıra, sahte giriş sayfalarına veya kötü amaçlı yazılım indirmelerine yönlendiren bağlantılar içeren e-postalarla ilgili testler yapıldı. E-postalara ait ‘kimlik avı’ alt kategorisinin de ilk kez tanıtıldığı görüldü. ESET, tek bir kimlik avı e-postasını dahi kaçırmayan ve yüzde 100'lük kimlik avı yakalama oranını garanti eden tek ürün olarak öne çıktı.

E-posta güvenliği kurumsal güvenlik için hayati önemde

Sonuçlar hakkında yorum yapan ESET Ürün Sorumlusu Jakub Debski, “Her işletme e-posta iletişimine itibar ediyor ve e-posta güvenliği, kurumsal güvenlik açısından hayati önem taşıyor. ESET'in kurumsal e-posta güvenliğinde lider olarak tanınması, işletmelere IT güvenliğinde en iyi korumayı sağlama konusundaki kararlılığımızın bir kanıtıdır. Dünyanın dört bir yanındaki işletmelere güvenilir bir çözüm sunmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.