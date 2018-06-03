Joystick ile liman yüklemesi yapıyor

03 Haziran 2018



Dijitalleşmenin dokunmadığı sektör yok. Limanlar da bu süreçte radikal bir değişim gösteriyor. Dünya genelinde 40 ülkede 78 terminalde faaliyet gösteren DP World’ün Yarımca Limanı’nda çalışan operatörler, 1.5 kilometre uzaklıkta bulunan kontrol merkezinde tonlarca ağırlıktaki yükü joystick yardımıyla gemilere yükleme-indirme işlemi yapabiliyor. Kocaeli’de, yılda 1.3 milyon TEU’luk elleçleme kapasitesine sahip DP World Yarımca Limanı’nda, dünyanın farklı noktasından gelen ürünler pazarlarına ulaşıyor.

DP World Yarımca Limanı CEO’su Kris Adams yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanında ticaret ortakları olan müşterilerini takip ederek, onların ticari operasyonlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olduklarını söylüyor.

DP World’un liman işletmeciliği alanında dünya genelinde ilk beş şirket arasında yer aldığına işaret eden Adams, “Marmara Bölgesi’nin en büyük konteyner terminallerinden biri olarak 46 hektarlık arazi üzerine kurulu bulunan Yarımca Limanı, 500 kişilik ekibe ve yılda 1.3 milyon TEU’luk elleçleme kapasitesine sahip” diyor.

Adams, Türkiye’nin 80 milyonluk geniş ve genç nüfusuna ve güçlü bir yerel altyapı yatırımı ortamına sahip olduğuna değinerek, şunları söylüyor: “Türkiye’nin yüksek büyüme oranları, önümüzdeki 5 yılda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi ve konteynerleşme yönündeki ilerlemesi gibi birçok özelliği var. Hızla gelişen bir ülke olarak Türkiye, küresel ağımız içerisinde önemli bir yere sahip. Bu doğrultuda uzun vadede ekonominin büyümesine yardımcı olmak için buradayız. Bu kapsamda da liman operasyonlarımız ve insan kaynağımıza, teknoloji ve dijitalleşmeye yatırım yapıyoruz.”

“Araç Rezervasyon Sistemi” ile tır ve kamyonların limanda harcadıkları sürenin ortalama 30 dakikaya inmiş olduğunu bildiren Adams, limanda, uzaktan kumandalı ‘Super Post-Panamax’ rıhtım vinçlerinin kullanıldığını belirterek, şu bilgileri veriyor: “Vinçleri limana 1.5 km mesafedeki idari binada bulunan kumanda odasından kontrol ediyor olmak, bize daha hızlı, daha emniyetli ve daha verimli çalışma imkanı veriyor. Uzaktan kumandalı rıhtım vinçleri, aynı anda 2 adet 22 bin TEU kapasiteli, 400 metrelik gemilere hizmet verebilecek donanıma sahip. Dijitalleşmenin giderek öne çıktığı şu dönemde, Türk ihracatçı, ithalatçı ve uluslararası denizyolu taşımacılığı şirketlerine, en etkili imkanları sunarak, tedarik zincirlerinde sorunsuz ve kolay çözümler elde etmelerini sağlamamız gerekiyor. Şimdiden birçok sistemi entegre ettik ve etmeye de devam edeceğiz.”

Hayal gibi birşey

Operatör Hasan İmrağ ise çalıştıkları kontrol merkezinin vinç operatörlerinin çalışabileceği en son nokta olduğunu ifade ederek, bunun onlar için hayal gibi bir şey olduğunu söylüyor.

Dünyada binden fazla terminal olmasına rağmen çok azında bu sistemin olduğunu belirten İmrağ, “Burada rıhtım vinçlerine bağlı uzaktan kumanda edebilen masalarımız var. Kameralar yardımıyla uzaktan rıhtım vinçlerine bağlanıyoruz. Bu sistem, operatörlerin kabine çıkmaya gerek kalmadan rahat konforlu bir ortamda bu konteynerleri gemilere yüklememizi sağlıyor” diyor.

İmrağ, uzaktan kumandalı teknolojik sistemin olmaması durumunda limanda yüksek bir noktada küçücük bir kabinde çalışmaları gerektiğine dikkati çekerek, şunları söylüyor: “Bir operatör 20’li yaşlarında bu mesleğe başlar. Tam verimli olma çağlarında maalesef kabin ergonomisi gereği sağlık problemleri yaşamaya başlar. Liman içindeki kabinler yüksek ve sarsıntılı ekipmanlardır. Böyle bir ortamda çalışan operatör de zaman içerisinde maalesef sağlık sorunları yaşar. Şu anda çalıştığımız odada bu sağlık sorunlarını minimize ediyoruz. Hatta sıfıra iniyor. Ayrıca operatörler saatlerce yalnız başına kabinde çalışmıyor, sosyal bir ortamda arkadaşlarıyla birlikte çalışabiliyor.”

İnovasyon temel değer

DP World Yarımca Limanı CEO’su Kris Adams’ın verdiği bilgilere göre, limanda, araç belirleme sistemi (VAS), optik okuyucu (OCR) ve gerçek zamanlı lokasyon sistemi (RTLS) gibi uygulamalar bulunuyor. Son jenerasyon elektrikli Konecranes e-RTG’lerin uzaktan kumanda ile çalışması, terminalin verimliliğini artırmak açısından önemli bir rol üstleniyor. Dünya çapındaki DP World işletmeleri arasında konsept olarak ileri teknoloji kullanımıyla öne çıktıklarını ifade eden Adams, inovasyonun kendileri için temel bir değer oluşturduğunu vurguluyor. Adams, yıllardır geleneksel biçimde çalışan sektörde, yeni teknolojilerin kullanımı ve dijitalleşme ile önemli verimlilik artışı sağladıklarını kaydediyor.