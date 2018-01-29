Kendi geliştirdiği teknoloji çözümlerini dünyaya pazarlıyor

29 Ocak 2018

MURAT YILDIZ

Türkiye’de konuk ağırlama sektöründe faaliyet gösteren ve 30 yıl önce yolculuğuna başlayan Protel, yakın dönemde kabuk değiştirdi ve bugün ülkemizin gelecek vadeden teknoloji, bakım-onarım ve yazılım sağlayıcıları arasına girdi. Ar-Ge faaliyetleriyle kendi yazılımlarını geliştiren, Türkiye ve dünya pazarına uygun sektörel çözümler üreten şirketin küresel hedefleri hiç de yabana atılır gibi değil. Firmanın bugününü, faaliyetlerini ve gelecek planlarını Protel CEO’su Melike Karaman’dan dinledik.

- Protel'in yolculuğu nasıl başladı?

Protel, dünya lideri yazılımları ve donanımları Türkiye turizm sektörünün hizmetine sunmak üzere 1989 yılında küçük bir ekip ile kuruldu. İnsanın ana etken olduğu turizm sektöründe teknoloji yoluyla verimliliği ve etkinliği artırma vizyonuyla yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada; kendimizi turizm teknoloji tedarikçisi olarak tanımlıyoruz. İşletmecinin “işini”, misafirin de konaklama deneyimini uçtan uca kapsayacak şekilde kurgulanmış bir ürün yelpazesine sahibiz. Küresel sektörün lider çözümleri yanında, geliştirdiğimiz ürünlerle de sektöre ve müşterilerimize daha fazla katma değer sağlamayı hedefl iyoruz. Sunduğumuz tüm ürünlerin ve hizmetlerin “en kaliteli” olmasını hedefl iyor ve bunun için çalışıyoruz. Şirket olarak odak noktamız konaklama ve konuk ağırlama sektörü; yani oteller ve restoranlar. Protel olarak, 30 yıllık birikim ve deneyimimizle, turizm teknolojileri odağında kalmayı ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında büyümeyi planlıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında hizmet verdiğimiz pazarlarda konuk ağırlama sektörü denince akla gelen ilk marka olmak istiyoruz. Perakende sektöründe de grup şirketimiz Propera ile oldukça iddialı olduğumuzu eklemem gerekiyor.

- Protel hangi sektörleri hedefliyor? Ne tür çözümler sunuyorsunuz?

Otel ve restoranlara uçtan uca teknoloji çözümleri sunuyoruz. Restoranlar için bulut tabanlı restoran yönetim sistemi (Oracle Simphony) ve Micros 3700, sadakat yönetim sistemi (Wizlo) ve pek çok entegrasyon ile farklı donanım çözümlerimiz var. Otel sektörü için otel yönetim sistemi (Oracle Opera ve Suite 8), spa - wellness, golf yönetimi sistemi Reservation Assistant, CRM uygulamalarımız bulunuyor. Ayrıca e-dönüşüm çözümleri, 5000’den fazla 3. parti sistemle hazır entegrasyon, mobil uygulamalar, back-office çözümleri sunuyoruz. Sunduğumuz çözümlerle müşterilerimiz, işletmelerinin verimliliğini en üst seviyelere çıkarabiliyor. İşletmeciler; konuklar ve işletmeyle ilgili önemli verileri toplayarak, anlaşılabilir raporlar hâlinde görüp kayıpları önleyebiliyor ve tüm kaynaklarını en doğru şekilde değerlendirebiliyor.

- Yakın dönemde tamamlanan projelerden örnek verebilir misiniz?

Konuk ağırlama sektörünün tanık olduğu dijital dönüşüm süreci, irili ufaklı her oyuncunun kendi süreçlerini gözden geçirmesine neden oluyor. Son yıllarda sadece büyümek isteyen orta ölçekli şirketler değil, dünyaya hizmet sunan devler de daha verimli çalışmanın yolunu teknolojide arıyor. Bunun son örneklerinden birini Doğuş Hospitality Group ile gerçekleştirdiğimiz projede gördük. Doğuş Hospitality Group, yurt içi ve yurt dışındaki tüm otellerini tek bir merkezden yönetmesine imkân tanıyan Opera MultiProperty geçiş projesi için Protel'i tercih etti. Doğuş Hospitality Group bünyesinde yer alan dokuz otelin yönetim sistemini Oracle'ın Opera otel yönetim sistemi üzerine taşıyarak grubun İtalya, İspanya, Hırvatistan ve Türkiye'deki operasyonlarını tek bir merkezden yönetilebilir hale getirdik. Bu proje bize bir de ödül kazandırdı. Projemiz, Oracle Hospitality tarafından verilen prestijli "Top Hotel Project" ödülüne layık görüldü. Dijital dönüşüm çerçevesinde, Divan Otellerinin tamamı Opera Multiproperty (merkezi) yapıya geçti. Kullanmakta oldukları MICROS Res 3700 sistemini, Oracle veritabanı kullanan ve tek sunucu üzerinden yaklaşık 150 terminali yöneten SIMPHONY‘ye taşıdılar. Böylece hem pastane hem de diğer otel tesislerini tek bir merkezden yönetmeye başladılar. Ayrıca QlikView altyapısı üzerine geliştirmiş olduğumuz iş zekâsı çözümlerimizi de kullanıyorlar. 2018 yılı içindeyse mobil uygulama ile sadakat yönetimi uygulamaya başlayacaklar.

- Yeni bir yılı karşılarken, 2018’e ilişkin hedefl erinizi de öğrenebilir miyiz?

2018'de yurt dışındaki operasyonlarımızı büyütürken, yeni ürünler geliştirmeye de ağırlık vermeyi planlıyoruz. Ar-Ge bölümümüzün kurulması ve faaliyetlerine başlamasına paralel olarak yurt dışına açılma planlarımızın son aşamalarındayız. Önümüzdeki dönemde amacımız yurt dışındaki etki ve hareket alanımızı artırmak olacak. Protel olarak odak noktamız konaklama ve ağırlama sektörü. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle, turizm teknolojileri odağında kalmayı ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında büyümeyi planlıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında konuk ağırlama sektörü denince akla gelen ilk marka olmak istiyoruz ve bu yolda da doğru adımlarla ilerliyoruz.

Uygulamayı restoran sektöründe birkaç işletmeyle geliştirdik

- 2018 yılında turizm sektörüne özel yeni ürün ve hizmetleriniz olacak mı?

Kısa süre önce kullanıma aldığımız Barboon internet rezervasyon motoru ve kanal yönetim aracı, Wizlo Omni-channel satış çözümü ve Wizlo’nun parçası olan mobil, kiosk, web sipariş, modülleri ve e-menü çözümü pek çok işletme tarafından kullanılmaya başladı. Bookers Portal ve oteller için geliştirdiğimiz çağrı merkezi çözümlerinin sahadaki uygulamaları da son derece başarılı devam ediyor. Bir de restoranların bekleme listelerini ve rezervasyonlarını yönetmelerini sağlayan Tablizt adlı bir çözümümüz var. Tablet cihazlarla çalışan bu uygulamayı restoran sektöründe parmakla gösterilen birkaç seçkin işletmeyle birlikte geliştirdik. Pilot işletmelerden gelen geri bildirimler son derece olumlu. Yazılım ekibimizin yeniden yapılanması sonrası ürün geliştirme süreçlerimiz oldukça hızlandı ve ilerleyen günlerde sunacağımız ürünlerin heyecanını yaşıyoruz.