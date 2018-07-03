Kiosk'lar mağazaları fethediyor

03 Temmuz 2018

SELENAY YAĞCI

Müşteriler, e-ticaretle tanıştıktan sonra rahat alışveriş kavramını çok sevdi. Online alışveriş giderek artıyor ama müşterilerin alışverişteki alışkanlıkları sürekli değişiyor. Önceleri internette satın alıp eve gelmesini beklerken yakın zamanda 'internetten satın al - mazağadan teslim al' uygulamaları ön plana çıktı. Şimdi de mağaza içi dijital satın alma uygulamaları ön plana çıkıyor. Müşterilerin yüzde 50'den fazlası mağaza içinde ürünü görüp, internette araştırma yapıyor. Perakendeciler, müşterilerin mağaza içindeki dijital satın alma oranlarındaki artışlardan etkilenerek, mağazalara 'kiosk'lar yerleştirmeye başladı. Bu kiosklarda müşteri markanın tüm ürünlerini görüp, alışverişlerini mağazada kendi online kanalını kullanarak yapabiliyor. Tüketiciler, sonsuz raf sistemi içeren mağaza içi online kiosk’lar sayesinde her an hangi ürünlerin stokta olduğunu görme fırsatı da buluyor. İnternetten yapılan satışların yaklaşık yüzde 10'u mağazadan teslimat süreci ile sonlanırken, mağaza içi dijital alışverişlerin oranı yüzde 30'lara ulaştı.

Özellikle Teknosa, Media Markt gibi teknoloji perakendecilerinin öncülüğünde başlayan kiosk uygulaması bu yıl Domino's Pizza ile birlikte devam etti. Şimdi de ev güzelleştirme alanına yoğunlaşan Tekzen, mağazalarında kiosk yatırımı yapmaya hazırlanıyor.

Müşterilerin özellikle mobilya gibi ürünlerde mağazalarda ürünleri görmek istediklerini söyleyen Tekzen e-Ticaret Müdürü Celal Bal, ürünü gördükten sonrasında da yine e-ticaret kanalından ürünü satın alma alışkanlığının çok yüksek olduğunu kaydetti. Bu sebeple bir atılım yaparak mağaza içi alışveriş için mağazalara kiosk yatırımı yapmayı planladıklarını dile getiren Bal, öncelikle 20 mağaza ile test etmek istediklerini kaydetti.

Şu anda offline yani fiziksel mağazalar da yaklaşık 20-30 bin ürün varken online mağazamızda 200 bine yakın ürün bulunduğunu kaydeden Bal, "Mağazaya gelen müşteriye bu kiosklar aracılığıyla bütün ürünlerimizi göstereceğiz. Tüketici istediği ürünü ekrandan seçecek. Evine göndereceğiz" dedi.

İnternet sitelerinde gezen müşterilerin ziyaretinin alışverişe dönme oranı yüzde 1 iken, mağaza içi ziyaretlerin alışverişe dönme oranının yüzde 30 olduğunu dile getiren Bal, kioskların bu oranları artırmasını beklediklerini kaydetti. Online en iyi mağazasını bile 3'e katlıyor

e-Ticaret sektörünün yüzde 30 büyürken kendilerinin yüzde 100 büyüdüğünü kaydeden Bal “Tekzen. com.tr’de her ay 5 milyon ziyaretçimiz var. Online mağazamızın cirosu en yüksek fiziki mağazamızın cirosundan 2-3 kat daha fazla. Eskiden mağaza stoklarından e-ticaret kanalımızı beslerken artık bir mağazanın stokları e-ticaret kanalımıza yetmiyor” diye konuştu. Tekzen.com.tr’nin toplam ciroda yüzde 7'lik bir paya sahip olduğunu hatırlatan Bal, bunu yüzde 10’a çıkacağını belirtti.

Nette 30 pakette kapıya teslim ev satıyor

Artık demonte mobilya satışlarının giderek arttığını tüketicilerin 'kendin yap' mobilyalara alıştığını kaydeden Bal, "Demonte mobilyaya talebin artmasında uygun fiyat, kolay ulaşım ve kurulum desteği sağlanması etkili oldu. İnternetten 16-21 metrekarelik 30 pakette ahşap evler satıyoruz. Nette satılmayanı satmaya çalışıyoruz. Dağıtımını sağladığınız zaman internetten satamayacağınız şey yok” diye konuştu.

E-ticarette sepet ortalaması daha yüksek

Kendi internet siteleri dışında birçok pazaryeri e-ticaret sitesinde de yer aldıklarını belirten Bal, müşterinin olduğu her yerde olmaya çalıştıklarını kayderek, "Bu çok önemli ve işlek bir caddede mağaza açmak gibi. Networkünüzü geliştiriyorsunuz. Bizim trafiğimizin büyük kısmı organik. Sektörümüzde e-Ticaret lideriyiz. Saha rakiplerimizden öndeyiz. Google reklamları başta olmak üzere bu konuda çok fazla altyapı yatırımı yapıyoruz" diye konuştu. e-Ticarette alışveriş sepet ortalaması daha yüksek olduğunu söyleyen Bal, mağazada 5 birimse online'da20 birimlere kadar çıktığını belirtti. Çağrı merkezlerinde yeni bir yatırım yaptıklarını ve telefonla sipariş ve ödeme aldıklarını kaydeden Bal "Bu alan bizim için çok önemli, aylık 200 bine yakın alışveriş oluyor" dedi.