KOBİ'lere dijital kartvizit

23 Ekim 2017

Selenay YAĞCI

Türkiye pazarına yeni girmiş olsa da alan adı deyince akla gelen isimlerden biri olan Godaddy, Türkiye'de KOBİ odaklı büyüyor. Yaklaşık 20 yıllık şirket, Türkiye'de 2015'ten beri aktif olarak yatırım yapıyor. Sadece isim satmakla yetinmeyen GoDaddy, KOBİ'lere website kavramından daha çok, uygun maaliyetli, hızlı dijital kartvizit kavramını sunuyor.

GoDaddy EMEA Bölge Başkan Yardımcısı Stefano Maruzzi ile bir araya gelerek şirketin Türkiye'deki hedefl eri hakkında konuştuk. Türkiye'nin müşteri ve gelirler açısından Avrupa ve Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki en büyük ikinci pazarları olduğunu açıklayan Maruzzi, Türkiye'de daha çok alan adı kaydettiricisi olarak bilindiklerini ancak KOBİ'lere websitesi oluşturma gibi alanlarda etkin çözümler sunduklarını belirtti. Türkiye'nin öncelikli ülkeler arasında olduğunu kaydeden Maruzzi, 2,5 yıl önce böyle olmadığını, KOBİ'lerin dönüşümünün bunda etkisi olduğunu söyledi.

Türkiye'de televizyon reklamlarıyla iletişim yatırımları yaptıklarını kaydeden Maruzzi, "Domain ve hosting sektörü konusunda televizyondan insanları eğiteceğimizi elbette düşünmüyoruz. Ama birçok yeni insana ulaştığımızı da söyleyebilirim. Reklamlarla GoDaddy sadece isim satmıyor. Birçok konuda yardımcı oluyor bilgisi oluştu" dedi. Artık herkesin online olduğunu kaydeden Maruzzi, şunları ekledi: "Dünya artık dijitalde. Dijitalleşme biraz da online olmayla ilgili. İşi online olmasa bile herkesin online sayfaya ihtiyacı var. Örneğin bir masaj terapistiyseniz bile insanların size ulaşmasının yolu online olmaktan geçiyor. Eve musluk tamircisi çağıracağı zaman bile herkes, artık telefonlarından bakıyor. Bütün iş yapıcıların artık dijital varlık göstermesi gerkiyor. Biz artık web siteden ziyade online kartvizit diyoruz."

Mobil tasarım öncelikli

Müşteri ihtiyaçlarına yönelik inovatif teknolojik çözümler geliştirdiklerini kaydeden Maruzzi, "Kısa bir süre önce yeni 'Web Sitesi Mimarı' ürününü tanıttık. Bu ürünümüzle KOBİ'lere kolay ve hızlı web sitesi yapma olanağı sunuyoruz. En önemli özelliği en başından mobile uyumlu olması. KOBİ'lerin Google, mobil ve sosyal medyada başarılı olması için tasarladık. İşletmeler kaliteli ve güzel görünümlü web siteleriyle daha fazla ziyaretçi çekebilir ve başarılı sonuçlar elde edebilir. Ayda 20 lira gibi ödemesi çok kolay bir ücretle bu hizmeti veriyoruz" diye konuştu.

Yeni Web Sitesi Mimarı'nın, web sitesi kurmaya yepyeni bir bakış açısı getiren, yenilikçi bir çözüm olduğunun altını çizen Maruzzi, şunları anlattı: "GoDaddy'nin 2016 Global Girişimcilik Anketi'nin sonuçları, Türkiye'deki 16- 36 yaş arası genç kuşağın ülkedeki girişimcilik dünyasını şekillendirmeye yardımcı olduğunu ve yüzde 85'inin kendi işinin patronu olmak istediğini gösteriyor. Bunu yaparken, işletmelerinin rekabette geride kalmaması için dijital kimliklerini oluşturmaları gerekiyor. Hızlı ve uygun maliyetli bir web sitesi kurma çözümü olan yeni Web Sitesi Mimarı'yla işletmeler artık kolayca profesyonel dijital kimliklerini oluşturabilir ve ürünün entegre pazarlama araçları ile bir adım öteye giderek, marka bilinirliklerini ve erişimlerini artırabilir."

Artık online olmamak için bahane yok

GoDaddy'nin araştırmasını göre bir web sitesine sahip olmanın avantajları konusunda farkındalık olsa da, katılımcıların yüzde 27'si bir web sitesi kurmaya zamanları olmadığını söylerken, yüzde 26'sı ise gerekli teknik bilgiye sahip olmadığını düşünüyor. GoDaddy'nin yeni Web Sitesi Mimarı bu engelleri yıkarak küçük işletmelerin teknik bilgiye gerek kalmadan, bir saatten kısa sürede profesyonel bir web sitesi kurmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye'de her şey mobilde



Türkiye'de, tüketiciler telefonlarını günde 4 milyar kez kontrol ediyor. Her dört kişiden biri uyandığı anda telefonuna bakıyor. İnternete mobil ağ üzerinden bağlananların oranı yüzde 65 Bu Türkiye'deki akıllı telefon ve mobil kullanımının yükselişini gösteriyor. Şu anlama geliyor: Tüm işletmelerin hedef kitlelerine bulundukları ve zaman geçirdikleri cihazlar üzerinden ulaşması gerekiyor.

Dijitalin gayrimenkulu alan adı!

En popüler alan adları com, org ve net. Ancak son yıllarda Kolombiya'nın ülke uzantısı olan 'co' da popülerlik kazanmış. Domain pazarına bakacak olursak aylık 100 bin alan adının satıldığını görüyoruz. Kullanıcı başına elle edilen gelire bakılınca da yıllık 100 milyon dolarlık pazardan bahsediliyor. Alan adına gayrimenkul gibi yatırım yapmak ise oldukça popüler bir uygulama. İnsanlar aklına gelen alan adını satın alarak sonrasında değerlenmesini bekliyor ve satın aldığından çok daha fazla fiyatlara satıyor. Bu konuda çok fazla rivayetler olsa da eskiden insanlar bir alan adıyla zengin olabileceğini düşünüyordu. GoDaddy'nin blog sitesinde yer alan içeriğe göre şimdiye kadar satılan en pahalı alan adı 872 milyon dolara satılan Cars.com olmuş. Birçok kişi, alan adlarının satışlarını herkese açık bir şekilde bildirmediğinden dolayı en çok satanlar listeleri değişebiliyor. Ancak en pahalı satışların çoğu anlaşmaya varılarak yapılıyor ve halka açık bildiriliyor.

Şimdiye kadar bilinen en yüksek satışlardan bazıları şöyle sıralanıyor:

• Insurance.com - 35.6 milyon $

• VacationRentals.com - 35 milyon $

• PrivateJet.com - 30.18 milyon $

• Internet.com - 18 milyon $

• 360.com - 17 milyon $

• Insure.com - 16 milyon $

• Fund.com - 9.99 milyon £

• Fb.com - 8.5 milyon $

• Business.com - 7,5 milyon $

• Diamond.com - 7,5 milyon $