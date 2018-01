Mobil bağımlılık artıyor

14 Ocak 2018

Akıllı telefonlar hayatımızın her alanında. Telefonsuz yaşayamaz hale gelmek üzereyiz. Bu konuda en endişe veren gelişme ise akıllı telefon kullanım yaşının oldukça düşmüş olması. Hafta başında, Apple’ın iki büyük yatırımcı grubu, telefon bağımlılığının önüne geçmek adına, hem iPhone üreticilerine hem de ebeveynlere çağrıda bulundular. Bağımlılık sonucu ortaya çıkabilecek zihinsel sağlık problemlerinin etkisini belirlemek için, Apple'ı gerekli çalışmaları yapmaya davet ettiler. Bugün ABD'de gençlerin yarısı cep telefonlarına bağımlı olduklarını düşünüyor. Amerikalı gençler ilk telefonlarına ortalama 10 yaşında sahip oluyorlar ve günde 4.5 saati telefonda geçiriyorlar. Bu 4.5 saate, mesaj yazmak ve konuşmak dahil değil!

We Are Social ve Hootsuite tarafından yayınlanan “Digital in 2017 Global Overview” raporu internet, mobil ve sosyal medya kullanıcı istatistikleri konusunda önemli bilgiler sunuyor. 238 ülkeden toplanan verilerin yer aldığı araştırmaya göre; dünyanın yarısından fazlası artık en az 1 adet akıllı telefon kullanıyor; dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisi en az bir cep telefonu sahibi ve dünya genelinde web trafiğinin yarısından fazlası artık cep telefonundan geliyor.

Türkiye’de ise mobil kullanıcı sayısı 71 milyon. Türkiye’de 2016 Ocak ayından bu yana internet kullanıcı sayısı yüzde 4 ile 2 milyon artmış durumda. Rapora göre Türkiye’deki cihaz kullanıcılarının yüzde 95’i cep telefonu sahibi ve yüzde 75’i akıllı telefon kullanıyor. Kullanıcılar gün içerisinde ortalama 7 saatini bilgisayar karşısında, 3 saatini telefon üzerinden internete bağlanarak ve 3 saatini sosyal medya platformlarında geçiriyor. TV karşısında geçirilen vakit 2 saat.

Türkiye’nin web trafiğine göre; bilgisayar üzerinden ziyaretlerin yüzde 29 oranında gerileyerek yüzde 36’ya düştüğünü, mobil trafiğin ise yüzde 33 oranında artarak yüzde 61’e çıktığını görüyoruz.