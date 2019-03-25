Modemimde biri mi var?

25 Mart 2019

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, Trabzon’da iş ortakları ve müşterilerine 2019 sürüm yazılımlarını tanıttı. ESET Türkiye Dağıtıcı ve Saha Grup Müdürü Hakan Ünlü, toplantıda herkesin internete bağlanma noktası olan modemlere dikkat çekti. “Güvenlik açıkları nedeniyle kişisel Wi-fi ağınıza sızılabilir ve başkaları tarafından kullanılabilir“ diyen Ünlü, ESET’in “Akıllı Ev İzleyici“ uygulamasının, modemleri güvenlik açıklarına karşı taradığını ve izinsiz erişimler konusunda uyarıda bulunduğunu duyurdu.

Türkiye’nin en çok tercih edilen dijital güvenlik yazılımlarını sunan ESET, Karadeniz Bölgesi’ndeki iş ortakları, müşteri ve bazı kamu kurumlarının temsilcilerini Trabzon Ramada Plaza Oteli’nde yapılan “Geleceğe Hazır Siber Güvenlik” toplantısında buluşturdu. Toplantı, ESET Türkiye Dağıtıcı ve Saha Grup Müdürü Hakan Ünlü ve ESET Karadeniz Bölgesi Saha Sorumlusu Adem Hotaman’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinlikte ESET’in 2019 dijital güvenlik ürünleri tanıtıldı ve öne çıkan siber tehditler konuşuldu.

Bağlantı noktasındaki güvenlik önemli

ESET Türkiye Dağıtıcı ve Saha Grup Müdürü Hakan Ünlü, “2025 yılına kadar dünyada 75 milyar internet bağlantılı cihazın kullanılacağı tahmin ediliyor. Şu an bile neredeyse her evde en az 4 internet bağlantılı cihaz var” diye konuştu. Ünlü, bu nedenle evdeki cihazların ortak bağlantı noktası olan modemlerdeki güvenliğin büyük önem taşıdığını söyledi ve “Modeminize siz ve ailenizden başka biri sızabilir ve hatta Wi-fi ağınız yoluyla çeşitli verilerinizi elde edebilir” uyarısında bulundu.

Evdeki davetsiz misafirleri belirlemek mümkün

ESET teknolojisinin modem ve routerlere sızan davetsiz misafirlere karşı da çözüm ürettiğini belirten Hakan Ünlü, Akıllı Ev İzleyici uygulamasının, kişisel Wi-Fi ağını kullanan tüm internet bağlantılı cihazları görüntülediğini aktardı. Ünlü, “Bu uygulama sayesinde, bilinmeyen bir cihaz evinizdeki ağınıza bağlandığında, bundan haberiniz oluyor“ açıklamasını yaptı. Ünlü; ESET Internet Security, ESET Smart Security Premium ve ESET Multi-Device Security ürünlerinde yer alan Akıllı Ev İzleyici’sinin modem ve routerlerı güvenlik açıklarına karşı taradığını ve tüm izinsiz erişimler konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi.