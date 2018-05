Motorsikletinizi teknoloji koruyor

12 Mayıs 2018

SELENAY YAĞCI

Türkiye’de 100 binden fazla motosiklet sahibinin korkulu rüyası hırsızlık. Öyle ki kilolarca ağır demir zincirler bile faydalı olmayabiliyor. Hatta hırsızlık için yapılan kaskolar bile sokakta park edilen araba için geçerli olurken motosikletlerde kapalı garaj şartı arıyor. Motosikletini sokakta bırakınca gözü arkada kalan birçok sürücü motosikletlerini korumak için başka yollar aramaya başladı. Şimdilerde bu yollardan biri de teknoloji. Birçok Gps uygulaması ile motosikletler takip edilebiliyor. Bunlardan biri de Türk şirketi TeknoTakip. Motosiklet alanındaki güvenlik açığını gören girişimciler, 400 bin dolar yatırımla yola başlarken ilk yıllarında yüzde 75 büyüdü.

Barkın Bayoğlu, motosiklet güvenliği için fikir verdi

İki ortak tarafından kurulan Tekno-Takip , başlarda mobil ödeme ve yazılım üretme amacıyla yola çıkıyor. Motosiklet dünyasının duayeni yakın zamanda kaybettiğimiz Barkın Bayoğlu, namı diğer Altın Elbiseli Adam ile yolları kesişiyor ve motosikler hırsızlığına karşı bir yazılım geliştiriyorlar. Kurucu Ortaklardan biri olan Kamer Değer, önceleri kiralama şirketleri için takip çalışmaları yaptıklarını belirtiyor. Değer, “2015'te Barkın Bayoğlu, Türkiye’de motosiklet hırsızlığının çok fazla olduğunu, bu konuda hiç bir firmanın ciddi bir çalışması olmadığını, olanlarında başaramadığını anlattı. Bunun üzerine ilgimizi bu alana kaydırdık ve şu anda Teknotakip Motosiklet hırsızlığı konusunda en son teknoloji ile gelişmiş çözümler sunan tek firmayız” diyor. Müşterilerine anahtar teslim hizmet verdiklerin vurgulayan Değer, motosiklet koruması konusunda montajlı ya da montajsız kullanılabilen iki ürünleri olduğunu belirtiyor.

Her yıl yüzde 80 büyüme bekliyor

Türkiye’deki bayileri ve servisleri aracılığı ile Tekno-takip takip cihazı alan son kullanıcıların motosikletlerine üstün koruma sağladıklarını anlatan Değer, “Motosiklet park halindeyken devrilme, hırsızlık girişimi, darbe alması, kablo kesilmesi durumlarında Jammer alarmı özelliği sayesinde motosiklet sahibine anlık bilgi aktarılıyor. Ürünün montajlarını yetkili servislerimizde yetkili kişilere yaptırıyoruz. Cihazlarda yazılım, uluslararası gezinmeye açık sim kart,mobil apps uygulamaları ile her an motosikletlerini takip etmelerine imkan sağlıyoruz. Üstelik tüm dünyada sadece Türkiye sınırları için de değil” diyor. Montaj gerektirmeyen mobil takip’in 22-30 gün arası çalıştığını ifade eden Değer, “Küçük boyutuna rağmen her hareketi algılar, GLONASS ve Quadsensör özelliği sayesinde nokta belirler. Birden fazla motosikleti olan veya yeni motoruna herhangi bir elektrik ünite bağlatmak istemeyen kullanıcılarımız bu ürünü tercih ediyorlar” diye anlatıyor. 2017 yılında beklenilen satış hedefine ulaşamamalarına rağmen ciddi bilinirlik ve iyi geri dönüşler aldıklarını belirten Değer, bunun gelecek için yatırım yapmak için yeterli olduğunu kaydediyor.

Her yıl yüzde 80 büyüme öngördüklerini dile getiren Değer, hizmet modelini oturttuklarında ihracat planlandıklarını söylüyor.

Günde 4 motor çalınıyor

Türkiye’de motosiklet hırsızlığı giderek artıyor. İstanbul’da günde 4 motosiklet çalınıyor. Çalınan motosikletlerin parçaları ise yedek parça olarak internette satılıyor. Motosiklet güvenliği konusunda ciddi pazar olduğunu kaydeden Değer, "Motosiklet çalındıktan sonra parçalarına ayırılırsa bulunması neredeyse imkansız. Biz motora müdahele olduğunda kullanıcıya sistem sayesinde bilgi veriyoruz. Bu sayede bir çok olacak olayın önüne geçmiş oluyoruz” diyor.

Dünyanın en yaygın sistemi

Değer, yarattıkları farkı şöyle anlatıyor: “Distiribitörü olduğumuz Belarus firmasının uydu yazılımı ve Teknotakip cihazının içindeki GLONASS protokolü sayesinde cihazlarımız diğer GPS takip sistemlerinde olduğu gibi, sadece GPS uydularına bağlanmaz. Aynı zamanda GPS, GLONASS Rus uydularına ve uyduyu görmediği anlarda LBS konum belirleme yöntemlerine bağlanır. Çok fazla uyduya bağlandığından dolayı motosikletin konumunu 6 mt yanılma payına kadar indirir ve tam konum verir. Her ay yeni bir yazılım geliştiriyoruz. Böylece artan ve farklılaşan müşteri taleplerini hızlıca hayata geçirebiliyoruz."