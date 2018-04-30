Müşteriler QR'ı sevdi

30 Nisan 2018

SELENAY YAĞCI

Geçen hafta, dünyanın ilk ve tek insansı robotu Sophia, Yapı Kredi’nin ana sponsorluğunda bu yıl 5’incisi düzenlenen Marketing Meetup için İstanbul’a geldi. Etkinlikten önce Sophia ve Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan ile bir araya geldik. Sophia'nın gelmesi vesilesiyle, Yakup Doğan ile Türkiye'de bankacılık sektöründeki teknolojik gelişmelerden bahsettik.

Doğan QR kod'la para çekme işleminin müşteriler tarafından sevildiğini ve kullanım oranının giderek arttığını belirtti. Yapı Kredi'nin QR'la para çekme işlemine başladığında sektörde QR kodla yapılan işlem adedinin aylık 150 bin civarında olduğunu söyleyen Doğan, Yapı Kredi olarak bugün geldikleri noktada aylık 1.5 milyona ulaştıklarına dikkat çekti. Doğan, dijitalleşme adına birçok adımı attınız ancak QR kodla işlem yapabilme mobil uygulamanıza neden geç geldi sorumu şöyle yanıtladı: "Rakiplerimizden en son çıktık ama sektörün tamamı biz çıktıktan sonra QR sürecini değiştirdi. QR ile para çekme dijital dönüşümün sektörde yarattığı en önemli teknoloji. Asıl hedefimiz dünyanın en hızlı para çekim işini yaptırmaktı. Usain Bolt 100 metre yarışlarında 9.58 saniye ile dünya rekoru kırmıştı. Biz de ATM’den para çekme süresini 10 saniyelere düşürdük. Kartı tanıtmak ve şifre girme 32 saniye içindeki en uzun süreci alıyordu. QR’da ne yapabiliriz diye baktık. O zamana kadar olan QR da kart deneyimi gibi yapılmıştı. ATM’ye dokunuluyor, önce diğer işlemlere basılıyor ve en son QR okutma. Biz yeni bir QR ürettik. 4 saniyede bir kendini yenileyen QR dizayn ettik. İlk denemelerde cihaz istediğimiz gibi okumuyordu. Kontrast testleri yapıldı. Bu yıl San Diego’da Ekim ayında dünyanın en büyük ATM kongrelerinden biri yapılacak. Biz deneyimimizi orada anlatacağız."

Doğan, "Kağıtsız şube konsepti ile çalışıyoruz. Tüm şubelerde kredi kullandırımı ve hesap açımında dijital sürece geçtik. Artık sayfalarca başvuru formları bir tuşla imzalanıyor. Geçen yıl 25 milyon adet kağıdı kurtardık"dedi. Yaklaşık 5 milyon TL inovasyon bütçeleri olduğunu kaydeden Doğan, hata yapma bütçelerinin de olduğunu belirterek, "Dijitalde rekabetçi olmak için mevcut iş yapış sisteminin dışına çıkmak gerekiyor. Diğer türlü rakiplerden geç yapma ihtimali var. Her şeyde ilk olmak değil ama yeni teknolojilerle müşterinin hayatını kolaylaştırmak bizim için önemli. Bu sebeple herkesle her yerde çalışıyoruz. Hong Kong’dan İzmir’e kadar 8 alanda 22 fintech ile çalışıyoruz" diye konuştu.

İnsansı Robot Sophia, Yapı Kredi'den para alamayacak

Yapay zeka ve robotların insana yardım etmek için tasarlandığını belirten Doğan, "Şubede müşteriye özel fiyat veren mekanizma ya da bir işlemin sahte olduğunu test eden uygulamamızda yapay zeka kullanıyoruz. Ama şubelerimizde hep insan olacak. Türkiye’de ilk olacak yeni ürünlerimizin tanıtımı için robot Sophia'yı tercih ettik. Suudi vatandaşı olan Sophia için bankamızda bir hesap açmak istedik ancak fahri vatandaş olduğu için yapamadık" diye konuştu. Robot Sophia ise DÜNYA'ya reklamda oynamanın yeni bir deneyim olduğunu belirterek, para kazanmayacağını hiç parayla tanışmadığını anlattı.

QR nasıl popüler oldu?

QR koda 'barkod' sisteminin gelişmiş versiyonu diyebiliriz. Biz kare şekillerden oluştuğu için kare kod desek de adını İngilizce 'Çabuk Tepki' kelimelerinin baş harfl erinden alır. En büyük özelliği de mobil cihazların kameralarından okutulabilen özel matriks barkod türü olmasından alır. 1994 yılında geliştiren Japon Denso firmasına patentli olan QR şimdilerde mobil telefonların kameralarının okumasıyla birlikte yaygınlaştı. Bilet okumadan para çekmeye, hatta alışverişe kadar birçok alanda kullanılıyor. Para çekme işlemi bankaların mobil uygulamaları üzerinden ATM'de bulunan kodun okutulmasıyla oluyor.

Tek tuşla kredi kartını koruyor

Yapı Kredi, göz tanıma ile mobil uygulamaya giriş özelliğini de Avrupa'da ilk kullanan bankalardan olmuş ve Avrupa ve dünyanın en yenilikçi bankası ödülünü almıştı. 'Göz ID’yle yaklaşık 8.7 milyon defa giriş yapıldı. Ayrıca banka ve kredi kartınızı kaybetmeniz halinde direkt kullanabileceğiniz bir 'panik yok' butonu geliştirdi. Mobil uygulamayı açar açmaz bir tuşla kredi kartlarınızı geçici kapatabiliyorsunuz.

Mobil müşterinin %80’i sadece mobil!

Yapı Kredi dijitalde 5 milyon müşteriye ulaştı. Müşterilerinin yüzde 60'ı mobil ve mobili kullanların yüzde 80’i sadece bu kanalı kullanıyor. Bu omni channel, multi channel kavramlarını da değiştirdi. Mobil, bankanın back up kanalı olmaktan çıktı. İnternet back up oldu. Son 3 yılda mobil işlemler 10 kat arttı. Yap Kredi'nin aktif mobil bankacılık müşteri adedi son 3 yılda 5 katına çıktı, son bir yılda ise yüzde 51 arttı. Uygulama Apple Store’da en yüksek rating alan finans uygulaması oldu.