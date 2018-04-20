Müşterilerinizin parmak izini çıkartın

20 Nisan 2018

TAMER IŞITIR

Ülkemizde 2018 yılı Şubat ayında 1 milyar 397 milyon TL tutarında çek karşılıksız çıktı ve 969 milyon TL tutarında senet protesto edildi. Bu gibi durumlara sıklıkla karşılaşılan bir ekonomide, kredi riski yönetimi konusunun önemini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Finansal sektör, kredi riskini etkili bir şekilde yönetmek adına günümüzün popüler konusu olan yapay zeka örneği algoritmalar ve sistemler kullanarak hızlıca karar üretiyor. Sektörün yeni oyuncularından Fanaliz bu alanda veri analizi ve kredi riski skorlama hizmeti verirken, düşük maliyet ve yüksek hızla müşteri ilişkilerini başka bir boyuta taşıyor.

Düşük maliyet ve yüksek hızla kredi risk skorlaması

Fanaliz Kurucu Ortağı Dr. Atakan Yücel, geliştirdikleri web tabanlı yazılım aracılığıyla şirketlerin müşterilerinin ödeme yeterliliklerini saniyeler içerisinde ölçtüklerini söylüyor. 2016 yılında kurulmuş olmalarına rağmen sistemlerini 10 yılı aşkın kredi risk ve skorlama tecrübeleri üzerine geliştirdiklerini ifade eden Yücel, kullandıkları altyapının gelişmişlik düzeyinin, Türkiye’nin önde gelen finansal kuruluşları ile aynı seviyede olduğunun altını çiziyor: “Biz ‘Müşterilerinizin finansal parmak izini çıkartın’ sloganıyla, kurumlara müşterilerini derinlemesine anlayarak alacak risklerini akıllıca yönetmelerini sağlayan bir ürün sunuyoruz. Sunduğumuz ürün reel sektörün geniş ekipler kurmadan kredi risk yönetimini düşük maliyetle gelişmiş bir şekilde yapmasını sağlıyor. Sistemimiz güncel finansal verileri gelişmiş algoritmalar ile birleştirerek bireysel ve tüzel müşterilerin risk kararı ve ödeyebileceği limit bilgisini saniyeler içerisinde üretiyor.”

Akıllı risk yönetimiyle iş hacmi ve müşteri artışı

Geliştirdikleri sistemin 3 temel faydası olduğunu belirten Yücel, sistemin son teknoloji yazılım donanımı sayesinde kısa sürede sonuç bildirmesinin yanı sıra müşterilerin ödeme yeterliliği ile ilgili güncel verilerini kontrol ettiğini ve satış kararı almaya destek olduğuna işaret ediyor. Alacak riskini akıllıca yönetmeyi sağlayarak daha fazla müşteri kazandırdığına ve iş hacminde de artış sağladığına dikkat çekiyor.

“Sistemimizin faydalarına ek olarak, kurumların içerideki verilerini analiz ederek daha çok satış yapma ve riski daha makul düzeyde tutma önermelerine yönelik danışmanlık vermekteyiz” diyen Yücel, tahsilat önceliklendirmesi, risk bazlı fiyatlama vb. konularda da danışmanlık hizmetleri verdiklerini kaydediyor. Şirketlerin geniş müşteri portföyünün risk açısından derecelendirmesi, tahsil edilmeye çalışılan alacaklar ile ilişkili stratejilerinin belirlenmesi noktalarında modelleme ve skorlama hizmetleri de sunduklarını dile getiren Yücel, “Kurumların sistemimizi kullanmalarını takiben gelişmiş portföy ve müşteri risk analiz raporları ile müşteri kitlelerine özel değerlendirme sistemleri de üretiyor olacağız” diyor.

Fanaliz nasıl çalışır?

1- Fanaliz sistemi son teknoloji yazılım teknikleriyle donatılmıştır saniyeler içerisinde size sonuç döner.

2- Alacak riskinizi akıllıca yönetmenizi sağlayarak daha fazla müşteri kazandırır, iş hacminizde artış sağlar.

3- Müşterilerinizin ödeme yeterliliği ile ilgili güncel verilerini kontrol eder ve satış kararı almanızda destek olur.