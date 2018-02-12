Ödeme teknolojilerimizi girişimcilere açtık

12 Şubat 2018

MURAT YILDIZ

2012 yılında kurulan İninal, kısa süre içerisinde Türkiye’nin önde gelen ödeme teknolojisi şirketlerinden biri haline geldi. İninal kart ile e-ticaretteki alışverişi daha güvenli ve kolay hale getirmek hedefi ile yola çıkan şirket şimdi tüm altyapısını girişimcilere açıyor. İninal CEO’su Ömer Suner ile İninal’ın yola çıkış hikayesini ve gelecek planlarını konuştuk.

İninal kuruluş hikayesini anlatır mısınız?

İninal 2012 yılında kullanıcıların önemli bir ihtiyacına karşılık vermek için kuruldu. 2010’lu yıllar birçok e-ticaret şirketinin kurulup giderek büyüdüğü ve e-ticaret kavramının hızla yükselişe geçtiği bir dönemdi. O dönemde biz etrafımızdaki birçok kişinin bu e-ticaret furyasından özellikle kredi kartları olmadığı için faydalanamadığını gördük. O zamanlar ödeme yöntemleri de bu kadar zengin değildi. Dünyadaki tüm örnekleri incelediğimizde, ön ödemeli kartların Türkiye’de de olması gerektiğini gördük. Birkaç iş ortağını yanımıza alıp, ilk anlaşmamızı Mastercard ile yaptık ve İninal kartı çıkardık. İsmini de “İnternetten İndirimli Al” kelimelerinin ilk kısımlarından oluşturduk.

Geleneksel kredi kartlarından farkı nedir?

Ön ödemeli kartların internet alışverişlerinde sunduğu en büyük avantaj, sahip olduğunuz kartın içine istediğiniz kadar para koyuyorsunuz. Bu koyduğunuz para kadar ister internette isterseniz fiziksel mağazalarda alışveriş yapabiliyorsunuz. Bu kartların bir limit tutarı, faizi, ekstresi, borcu olmuyor. Cebinizdeki para kadar alışveriş yapıyorsunuz. Üzerinde Mastercard logosu olduğu için de dünyanın herhangi bir yerinde geçerli ve rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.

İninal kartların pazarlamasını nasıl yaptınız?

Biz bu kartı daha fazla insan ile buluşturmak için perakende sektörü ile anlaşmalar yaptık. 2012 yılında önde gelen gıda, yayın ve teknoloji marketleri ile yaptığımız anlaşmalar ile kasa kenarlarında kullanıcılar İninal kartları satın almaya başladılar. Satın aldıkları kartlara kasalardan, PTT şubelerinden ya da bankalardan para yatırabiliyorlar.

Şu anda geldiğiniz nokta nedir?

Şu anda aktif olarak ininal kartını kullanan 1 milyon kullanıcı var. Bu güne kadar da 2.6 milyon kişiyi İninal kartlar ile buluşturduk. Türkiye’de aktif kredi kartı kullanıcısının 34 milyon civarında olduğu düşünülürse bu önemli bir rakam. Türkiye’de e-ticaret sektöründe tekil olarak kullanılan 6 ila 7 milyon civarında kredi kartı var. Şu anda ülkemizde bankası olmayan 30 milyon kişi var. Biz aslında bu insanları finans ekosistemine dahil etmeye çalışıyoruz.

Banka zorunluluğu olmadığı için farklı kullanım modelleri de oluşuyor mu? Örneğin hediye kart olarak kullanmak mümkün müdür?

Kullanmak elbette mümkün ve bizim bu konuda birkaç yol gösterici girişimimiz de oldu. Gelin Kart, Damat Kart gibi şeyler yaptık. Marketten alınan karta yükleyeceğiniz para dolu kartı, düğünlerde gelin ya da damada takabiliyordunuz. Diğer hediye çekleri gibi tek bir markaya mahkum etmemiş oluyorsunuz. Ebeveynler ise bunu harçlık kart olarak kullanabiliyorlar. Bazı şirketler şu anda prim kartı olarak kullanabiliyorlar. Çalışanların prim alacaklarını bizim API’lerimiz üzerinden otomatik hale getirerek doğrudan çalışanların kartlarına yükleyebiliyorlar. Kimi beyaz eşya markaları da bunu promosyon kartı olarak kullandılar.

Girişimciler için ininal kart bir çözüm sunuyor mu?

İninal'ın kendi geliştirdiği birçok teknoloji ve birçok lisansı var. Bu sayede birçok servis sunabiliyoruz. Biz tüm bu teknolojilerimizi, altyapımızı ve API’lerimizi girişimcilere açtık. developer.ininal.com sitesine girdiğinizde tüm bunlara ulaşabiliyorsunuz. Girişimciler bu site üzerinden kendi hayallerinde olan kartları ve ödeme sistemlerini İninal teknolojilerini kullanarak geliştirebiliyor ve kendi markaları ile pazara çıkarabiliyorlar. Türkiye’de kullanılan birçok servisin şu anda ödeme altyapısını bu sayede biz veriyoruz. Şu anda sanatçılar, internet girişimcileri, mobil uygulama geliştiriciler ve daha birçok kişi ininal teknolojilerini kullanarak kendi girişimlerindeki ödeme altyapılarını kolayca halledebiliyorlar.

2018 ödeme teknolojileri açısından nasıl geçecek?

Türkiye aslında bu tarz yeni finansal servislere aç ve potansiyeli yüksek bir ülke. Çünkü yeni neslin talepleri de bu yönde. Milenyum neslini artık banka şubelerinin içerisine sokmak zorlaşıyor ve bunun farkında olan bankalar da farklı çözümler sunmaya çalışıyor. Ancak Fintech girişimlerinin en önemli avantajı hızlı ve değişime karşı daha çevik olmaları. Dijitalleşen ve nakitsiz bir topluma doğru koşan Türkiye’den bahsediyoruz. BKM Genel Müdürü Soner Canko da her platformda bu vizyondan bahsediyor. Bu dönüşüm aynı zamanda ekonominin kayıt altına alınması, birçok kişinin finansal okuryazarlığa ve en önemlisi özgürlüğe kavuşması demek. İninal altyapısını kullanarak yenilikçi fikirler geliştiren şu anda 2 bin 500’ün üzerinde geliştirici var. Biz bu arkadaşlara startup olarak destek vermeye devam edeceğiz.

Mobil Cüzdan ile kartsız döneme geçtik

100 binlerce aktif mobil cüzdan kullanıcımız var. Aktif kullanıcılarımızın %95’i aynı zamanda mobil cüzdanı kullanıyorlar. Bugün geldiğiniz noktada artık fiziki bir karta da ihtiyacınız yok. Mobil cüzdan sayesinde sanal kartınızı oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca arada hiçbir banka olmadan, bir başka İninal mobil cüzdan kullanıcısına 7 gün 24 saat para gönderebiliyorsunuz.