Olimpiyat tarihinin en hızlı veri aktarımı gerçekleşecek

11 Şubat 2018

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları, ilk kez “bulut”a taşınan ve şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en “dijital” olimpiyat olarak tarihe geçmişti. Bu hikayede başrol, oyunların IT iş ortağı Atos’a aitti. Bugün başlayan PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları’nın IT ortağı yine Atos. 1992'den bu yana Olimpiyat Oyunları’na IT çözümleri sunan Atos, IT altyapısını, hiçbir güvenlik açığına izin vermeyecek şekilde hazırlıyor.

95 ülkeden 2 bin 900 sporcunun 7 dalda 15 kış sporunda mücadele verecekleri PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları’nın IT altyapısını; 2016’ya kıyasla bugün ne gibi farklılıkların gündeme geleceğini Atos Türkiye CEO’su Cüneyt Uslu’ya sorduk:

“Rio 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında, Atos olarak ilk kez bulut teknolojisini süreçlerimize entegre ettik. PyeongChang’de ise bunu bir adım daha ileriye taşıyoruz. Bu oyunlarla birlikte tarihte ilk kez, tüm faaliyetlerimizi ‘bulut’a taşıyarak, bugüne kadarki en dijital olimpiyatı hayata geçireceğiz. Bulut teknolojisiyle birlikte, oyunların gerçekleştiği alanları sanal olarak anlık kontrol edecek, verdiğimiz tüm hizmetlerin verimliliğini artıracağız. Bahsettiğimiz bu uzaktan yönetim sistemi Madrid ve Barselona’daki iki merkezimizden yönetilecek. Hem maliyet avantajı sağlayacağız, hem de çok daha az karbon salımına yol açacağız. PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları kapsamında 5G altyapımız hazır durumda. Bu sayede müsabakaların sonuçları, istatistikler, kümülatif sonuçların özeti, madalyalar, sporcuların biyografileri gibi birçok bilgi çok daha hızlı ve sağlıklı şekilde toplanabiliyor. Veriler “bulut” sistemimizde toplanıyor ve 0.3 saniye gibi kısa bir zamanda telefonlara, tabletlere ya da medya kuruluşlarına gönderiliyor. Bu da bugüne kadarki en hızlı veri aktarımı olarak tarihe geçecek. Yüz binlerce insana ait 8 milyar cihaza sonuçlar anbean iletilecek. Atos olarak hedefimiz, Olimpiyat Oyunları’nı, yeni medya ve dijital teknolojilerin kullanımıyla bir adım öteye taşıyarak mükemmel bir konuma getirmek."

2020 olimpiyatlarında yapay zeka da olacak

“Yapay zeka, bugün teknoloji alanında dünyada en çok konuşulan konu başlıklarından bir tanesi… Teknolojideki yıkıcı değişimle birlikte, yapay zeka ya da büyük verinin spor alanındaki kullanım alanı da her geçen gün artıyor. Bugünün en çok tartışılan konularından bir tanesi de Olimpiyatlar’da bazı branşlarda jüri tarafından verilen puan sisteminin yakın gelecekte yapay zekaya sahip robotlara entegre edilmesi. 2018 belki bunun için biraz erken ama 2020 Olimpiyatları’yla birlikte yapay zekanın organizasyondaki ağırlığının da ciddi biçimde artacağını öngörebiliriz.”

Sporcu 10 bin saat antreman yapıyor, biz 100 bin saat

“Olimpiyatlar’a hazırlanan bir sporcu ortalama 10 bin saate yakın antrenman yapıyor. PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları’na 100 bin saatlik testlerle hazırlandık. Her türlü felaket senaryosunun üzerinden geçildi. Her bir Olimpiyat oyunu için çalışmalarımıza 4 yıl önceden başlıyor ve geleceğin IT altyapısını öngörerek sistemleri kuruyoruz. Yazılımlarımız sonucu oluşan sistemde aynı anda 200’den fazla kişi canlı sonuçlar üzerinde çalışıyor.”

Siber güvenlik çok önemli

“Siber güvenlik Olimpiyatlar’ın en önemli unsurlarından biri. Teknolojideki gelişmelerle birlikte, Olimpiyatlar’a yönelik siber saldırılar da her geçen gün artıyor. Örnek vermek gerekirse biz Atos olarak Rio’da kurduğumuz güvenlik merkezimizle günde yaklaşık 50 bin siber saldırıyı engelledik. Bu rakam 2012 Londra Olimpiyatları’nın neredeyse 10 katı. İstatistikler, söz konusu saldırıların sayısının ve niteliğinin önümüzdeki organizasyonlarda da artacağını gösteriyor."