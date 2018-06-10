Otoyollarda 'co-pilot' cebinizde

10 Haziran 2018

BARIŞ SEDEF

YALOVA - İçeriği, sürücülerin Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne ilettikleri sorunların detaylı olarak incelenmesi sonucunda oluşturulan Otoyol AŞ Mobil Uygulaması, sürücüleri yolculuk sırasında daha fazla bilgilendirmek için hayata geçti.

Uygulama, anlık trafik durumu, ihlalli geçişlerle ilgili otomatik bilgilenme, yol boyunca ihtiyaç duyulan ürünlerin hangi tesislerden alınabileceğinin tespiti gibi birçok konuda sürücülere bilgilendirme yapıyor. Kullunıcılar, otoyol gişelerine, akaryakıt istasyonuna, HGS Satış ve Dolum Noktalarına veya kullandıkları bankanın ATM’sinin bulunduğu Oksijen tesisine ne kadar uzakta olduklarını harita üzerinden her an canlı olarak takip edebiliyor. Kullanıcılar yolculuk öncesinde uygulama vasıtasıyla edindikleri bilgilerle ön hazırlık yapabilirken yolculuk sonrasında da eğer varsa ihlalli geçiş ödemesi de yapabiliyor.

Otoyol ücretleri anlık ödeniyor

İlk etapta Karayolları sistemine benzer, internetten plaka bilgisi ile ihlalli geçiş sorgulama yapılan bir alt yapı ile işe başladıklarını anlatan Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ İşletmeden Sorumlu Genel Müdürü Bülent Esendal, daha sonra 1.5 yıl boyunca müşterilerden gelen çağrıları inceleyip, Otoyol AŞ mobil uygulamasını bu çağrıların içeriğindeki beklentileri irdeleyerek geliştirdiklerini söyledi. Uygulama vasıtasıyla sürücülerin anlık ihlalli geçiş ödemesi yapabildiğini anlatan Esendal, “Sürücüler, cezaya girmemek için, otomatik tahsilatı beklemeden, yine uygulama üzerinden direkt ödeme yapma imkânına sahipler. Sanal POS uygulamasını öncelikle web sitemize entegre ederek bu konuda gelen talepleri zaten karşılamıştık, sonrasında ise aynı hizmeti mobil uygulamamız kapsamında da devreye aldık” dedi.

Araç plakalarını bir kez sisteme kaydettikten sonra, sistemin, başvuru yapan kişinin belirlediği sıklığa göre sorgulama yaptığını ve firmanın, ihlalli geçişe yönelik sonuçlara e-mail yoluyla otomatik bildirim yolladığını ifade eden Esendal, “Bireysel araç sahipleri 5 araca kadar mobil uygulamaya plakalarını kaydettiklerinde, araçlarının ihlalli geçiş yapıp yapmadığına dair düzenli olarak otomatik bildirim alabilirler. Çağrı merkezlerine başvuran araç kiralama firmaları, sınır kısıtlaması olmayan sayıda araç plakasıyla ihlalli geçiş portalına kayıt yapabiliyor" diye konuştu.

Yol güzergahında ihtiyaç duyduğunuz markanın hangi Oksijen tesisimizde yer aldığını görülebildiğini kaydeden Esendal, böylelikle alışverişte kaybedilen zamanı da kişilere kazandırdıklarını savundu.

Uygulamanın mayıs ayı itibarıyla 10 bin civarında indirilme sayısına yaklaştığını kaydeden Esendal, “Uygulamanın devreye girdiği 5 aylık süreç dikkate alınırsa bu oldukça yüksek bir rakam. Geldiğimiz noktada yolculuk sırasında doğabilecek ihtiyaçların büyük bölümünü karşılama imkanını elde ettik” diye konuştu.

Esendal, “Acil bir durumda, doğrudan uygulama içinden (161) Acil Yardım Çağrı Merkezine ulaşıp, hızlı yardım talep edebiliyorsunuz. Sürücüler, telefonlarının konum bildirimi seçeneğini açtıkları ve uygulamaya telefon numaralarını kaydettikleri taktirde, bulundukları noktaya en kısa sürede ihtiyaç duydukları yardımın ulaşmasını sağlayabiliyoruz” dedi.

Mesafeye göre ne kadar ücret ödeyeceklerini gösteriyor

Sürücülerin uygulamayla otoyola giriş ve çıkış yapacakları gişeleri seçerek, çıkış gişesinde ne kadar ücret ödeyeceklerini hesaplayabildiğini söyleyen Esendal, “Yolculuk sırasında otoyol gişelerinde ödeyecekleri tutarın ne olacağını önceden öğrenebildikleri için, gerekiyorsa OGS veya HGS hesap bakiyelerini yolculuk öncesi arttırabilecekler" dedi.