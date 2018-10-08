Perakendecilerden sektöre katkı sağlayan teknolojilere ödül

08 Ekim 2018



“PE-TEK Perakende Teknolojileri Ödülleri, Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) 5. Perakende Teknolojileri Konferansı’nda sahiplerini buldu. Ödüller, perakende sektörüne en çok fayda sağlayan teknoloji çözüm ortaklarının motivasyonunu yükseltmeyi, en iyi çözümlerin global arenada tanıtılmasına odaklanıyor.

PE-TEK Perakende Teknolojileri Ödülleri’nde Udentify, “Mağazalarda Ziyaretçi Deneyim Takibi” çözümü ile “En İyi Teknoloji Ödülü”ne layık görüldü. Teknoloji girişimcilerinin teşvik edilmesi amacıyla, “Viola” çözümü ile Kırkiki ve “Vardiya Robotu” çözümü ile Koçsistem firmaları da “Jüri Teşvik Ödülü” kazandılar.

“En İyi Teknoloji Ödülü”, perakende işletmelerinin stoklarını kontrol etmelerine, ödeme sistemlerini geliştirmelerine, satışlarını artırmalarına, müşteri hizmetlerini geliştirmelerine, süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan, perakende teknolojilerindeki yenilikleri içeren programlar- yazılımlar-uygulamalar ve bu çözümleri geliştiren teknoloji çözüm ortaklarına veriliyor. KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, bu tür ödüllerin girişimcileri teşvik ettiğini ve önünü açtığını ifade ediyor.

Gökyıldırım, “Ödül başvurularını değerlendirirken çok farklı çözümlerle karşılaşarak, yerli girişimcilerimizin bu çalışmalarından büyük gurur duyduk. Bu tür yarışlar, daha iyi çözümler geliştirmek için teknoloji girişimcilerinin önünü açarken biz perakendecilerin de yatırım kararları için önemli referanslar haline gelmelerini sağlıyor. Sonuçlarımızı açıkladıktan sonra birçok perakendecinin kazanan firmalarla işbirliğine gideceğine inanıyoruz. Gelecek yıllarda ödül programımıza daha yoğun katılımın olmasını bekliyoruz” yorumlarını yapıyor.