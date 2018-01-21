Salon bilgisayarı

21 Ocak 2018

MURAT YILDIZ



Bir zamanlar masaüstü bilgisayarlar oldukça hantal görünümleri ile ancak çalışma odalarında ya da salonun pek görünmeyen tarafında yer alırdı. Ancak daha sonra multimedya özelliklerinin artması ile birlikte daha şık, daha kompakt ve mobilyalar ile uyumlu mini PC’lerin pazarda yerini almasına şahitlik ettik. Notebook’ların gelişmesi, oyun konsollarının yaygınlaşması ile birlikte bu furya bitecek diye bekliyorduk. Ancak şimdilerde özellikle masaüstü bilgisayar oyunlarının tekrar yükselişe geçmesi ve VR gözlükler ile birlikte bilgisayar satışlarında ciddi bir gelişme var. Her ne kadar adet olarak satışlar azalsa bile, birim maliyetleri çok daha yüksek olan oyun bilgisayarları ile birlikte pazarda ciddi bir hareketlenme olduğunu söyleyebiliriz.

MSI tarafından piyasaya sürülen Trident 3 Arctic, diğer kompakt bilgisayarlardan birkaç hususta ayrılıyor. Öncelikle bu bilgisayar çok küçük. Oyun bilgisayarı olarak satılan birçok cihaz, nispeten kompakt olmakla beraber halen televizyon sehpasının altına giremeyecek olsa da, Trident bir oyun konsolu büyüklüğü ile rahatlıkla sehpa altına sığabiliyor. Diğer önemli bir fark ise, cihazın zaman içerisinde terfi edilebilir olması. Birçok mini PC’de herhangi bir bileşeni değiştirmek imkansız iken, MSI Trident 3 Arctic, bunu başarabilmiş görünüyor.

Teknik özellikler ve tasarım

Trident 3 Arctic, beyaz gövde tasarımını, diyagonal çizgiler ile tamamlamış. Cihazın ön yüzü nispeten sade. Ancak burada da oyuncunun ihtiyaç duyabileceği USB portları ve VR gözlükleri için bir HDMI çıkışı ihmal edilmemiş. Arka kısmında ise geleneksel bir bilgisayarlarda ihtiyaç duyacağınız tüm çıkışlar var. Cihaz gücü ise overclock edilmiş bir Intel Core i7-7700’den alıyor.Bu işlemci 3.6 Ghz hızında çalışıyor. 16 GB DDR4 hafızaya sahip olan cihaz içerisinde hem 256 GB SSD hem de 1 TB’lık manyetik sabit disk bulunuyor. Böylece hem işletim sistemi ve oyunlar hızlı bir şekilde açılırken, hem de yeterli büyüklükte bir depolama alanına kavuşmuş oluyorsunuz. Cihaz grafik gücünü ise Nvidia Ge- Force GTX 1060’dan alıyor.

Terfi edilebilme özelliği sayesinde grafik gücünü hemen artırmanız da mümkün. Örneğin Nvidia Geforce GTX 1070 modeli de şu anda cihazın sahip olduğu 330 watlık güç kaynağı ile ve grafik yuvası ile uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Birkaç yıl içerisinde ise giderek küçülen bir GTX 1047’yi kolayca sisteme dahil edebileceksiniz. Yani Trident 3 Arctic, uzun vadeli olarak kullanılabilecek bir cihaz.