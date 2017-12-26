Siber güvenlik 'cep'te

26 Aralık 2017

SELENAY YAĞCI

Tüm dünya şirketlerin dijitalleşmesini konuşurken, artık siber güvenlik konusu bilgisayarlara bulaşan virüsten çok daha öteye geçti. Önceleri kapalı devre güvenlik sistemleri korumayı sağlayabiliyorken, bugün açık platformlarda siber güvenlik kavramını konuşmaya başladık. Hiçbir güvenlik açığının oluşmaması için bütünleşik, önleyici bir siber güvenlik yatırımına gereksinim duyuluyor. Araştırmalar, siber saldırıların daha çok yeni teknolojilere yöneldiğini gösteriyor. Özellikle son kullanıcıların bulunduğu noktalar örneğin mobil uç cihazlar, akıllı telefonlar, sosyal medya ortamları hackerlerin gözdesi.

Hal böyle olunca siber güvenlik şirketlerinin sayısı ve çözüm yolları giderek artıyor. Bunlardan biri olan Logo Teknoloji ve Yatırım Holding çatısı altında kurulan berqNET, siber güvenlik alanında kolay kullanıma odaklanıyor. Hatta güvenlik çözümlerinin kontrollünün mobil uygulamayla yapılmasını sağlıyor. Bu sayede istenilen her yerden rapor görüntüleme ve cihaza uzaktan erişim imkanı sağlıyor.

Sadece yazılım değil aynı zamanda bir donanım da olan berqNET, yerli uzman Ar-Ge kadrosu tarafından her ölçekteki işletmenin siber güvenlik ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretme amacıyla 2013'te çalışmalarına başlamış ve 2015'te ilk ürün ailesini piyasa sürmüş. Yeni nesil bir bütünleşik güvenlik duvarı (UTM) ürünü olan berqNET serisi; işletmelerin veri güvenliği, yasallık, verimlilik esasları ve yerli işletmelerin özel kullanım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilmiş. Bugün tüm Türkiye’de 500'den fazla bayisiyle 5 binden fazla işletmeye hizmet veren berqNET Türkiye’nin lider yeni nesil güvenlik duvarı olma vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor. Mobil uygulamaları sayesinde bütün güvenlik çözümlerini tek tuşla kontrol edilebildiğini kaydeden berqNET Genel Müdürü Murat Apohan, böylece şirket dışındayken de saldırı olduğunda kontrol ve müdahale edebildiğini ya da bilgisayarlarda neler yapıldığının görüldüğünü belirtti. İleri düzeyde ayrıntılı raporlama özelliklerine dikkat çeken Apohan, kendi çözümleri sayesinde, şirketlerin personel bilgisayarlarına internet erişimi kısıtlaması işlemini kolayca yapabildiğini ve mobil uygulamadan dahi hangi bilgisayarların hangi sitelere girdiğinin hatta kaç dakika zaman geçirdiğinin rahatlıkla görülebildiğini dile getirdi. Son dönemde siber saldırıların tüketici kaynaklı hatalardan kaynaklandığını söyleyen Apohan, "Kolay hedef olmaları nedeniyle KOBİ’ler özellikle tercih ediliyor. Bilgisayar korsanları, KOBİ verileri için fidye talep etmesi sıradan bir olay haline geldi. Bu saldırılar sonucunda KOBİ’ler sadece şifrelenmiş verileri açtırmak için her olayda ortalama bin 500 dolar para kaybediyor" dediye konuştu.

Türkçe arayüzle ayrışıyor

Siber güvenlik çözümlerinin çoğunlukla kullanımı yüksek uzmanlık gerektiren, karmaşık ve ithal ürünler olduğunu dile getiren Apohan, şunları söyledi: "Bu nedenle siber güvenlik çözümleri, toplam sahip olma maliyeti yüksek ve etkin olarak kullanılamayan ürünler. berqNET, pazardaki bu boşluğu dolduruyor. Türkçe olması ve pek çok karmaşık özelliği kolay kullanılabilecek şekilde sunması sebebiyle toplam sahip olma maliyetini azaltıyor. Kullanımı çok hızlı bir şekilde öğrenilebiliyor. Bu yapısyla sınırlı yatırım kaynağına sahip olan işletmeler için önemli avantajlar sağlıyor."

berqNET ne yapar?

berqNET'in sunduğu hizmetleri şöyle sıralayabiliriz: Bütünleşik Güvenlik Hizmeti, Hotspot Özelliği, İleri Düzey Web ve Uygulama Filtreleme Özellikleri, 5651 ve 6698 no’lu yasalara uygun tümleşik LOG tutma çözümü, VPN Hizmetleri, Saldırı Engelleme Sistemi, i Yerleşik Antivirüs Koruması, İnternet Yük Dengeleme Sistemi. Bu hizmetler tek bir kutu içinde sunuluyor. Özellikle KOBİ’lerin A’dan Z’ye güvenlik sorunlarını çözmeye odaklanan marka, internet erişimi kısıtlama, web ve uygulama filtreleme özellikleriyle işletmelerin operasyonel süreçlerinde yüzde 40’a varan verimlilik artışı sunuyor.

Yasalara uygun etkili çözüm

BerqNET'in 5651 sayılı yasa ihtiyaçlarını kanuni olarak geçerli zaman damgası kullanarak sağladığına dikkat çeken Murat Apohan, "Bu işlemi sadece kendi ürettiği kayıtlar için değil, bulunduğu kurumda başka kayıt üreten tüm cihazlar için merkezi bir hizmet olarak sunuyor. Yerli bir ürün olması nedeniyle yasal değişiklikler hızlı bir şekilde BerqNET’e güncelleme olarak gönderilebiliyor. Birçok özelliği bir arada ve kolay kullanılabilir bir biçimde sunduğu için gönderilen güncellemeleri yüklerken de zaman avantajı sağlıyor" diye konuştu.