Türk mühendislerden self-servis dijital reklam

18 Aralık 2017

SELENAY YAĞCI

Seri ilan denilince akla ilk gelen platformlarından biri olan sahibinden. com, Google, Facebook gibi dünya devlerinin kullundığı dijital ve hedef odaklı reklamcılığa adım attı. Türk mühendislerin geliştirdiği 'Sahibinden Doğal Reklam' ürünü ile self servis yönetim kanalını, klik bazlı teklif verme, ücretlendirme yöntemini ve detaylı hedefl eme imkanını bir arada sunuyor.

Bu özelliğiyle Türkiye'deki ilk Türk dijital platform olduklarını iddia ediyor. Bu reklam modelinin en önemli özelliklerinden birisi de lokasyon ve ilgi alanına göre özel mikro hedefl emelere imkan sağlaması.

Öncelikli hedef kitle esnaflar

sahibinden.com’un kurulduğu günden bu yana teknolojik altyapıya yatırımlar yapan ve tüm hizmetlerini AR-GE faaliyetleriyle destekleyen bir şirket olduğunu belirten sahibinden. com İş, Servis ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, 'Doğal Reklam' ürünlerinin yalnızca yerli kaynaklar kullanılarak geliştirildiğini vurguladı.

Performans reklamcılığındaki dünya devlerinin modellerini, en etkili şekilde kendi teknolojileri ve insan kaynalarıyla uygulayabildiklerini söyleyen Biçer, 'Sahibinden Doğal Reklam' özelliklerini şöyle açıklıyor: "Doğal, çünkü; dijital reklam dünyasında etkinliği kanıtlanmış 'doğal' reklam formatında, çevresindeki içerikle uyumlu, kullanıcıyı rahatsız etmeden sunuluyor. Seçilmiş hedef kitleye rahatsız etmeden reklam gösterimi yapıldığından daha yüksek geri dönüşler alınıyor. Etkili, çünkü; reklamlar, Türkiye’nin en yüksek erişimli platformlarından sahibinden. com’un arama sonuç sayfalarında gösterilen ilanlar arasında yer alır. Bu alan, site ziyaretçilerinin en yoğun dikkat harcadığı yerlerin başında geliyor. Hedefli, çünkü, reklam veren reklamın gösterilmesini istediği şehri ve sahibinden. com’un binlerce alt kategorisinden birini seçerek istediği hedef kitleye reklamını gösterir. Ve self servis’tir yani; reklam veren Sahibinden Doğal Reklam’ın basit arayüzü üzerinden, yönergeleri rahatça takip ederek reklamını verebilir. Reklam yayınlanmaya başladıktan sonra, kampanyanın raporlarını yine ara yüzden kendisi takip edebilir ve değişiklikleri istediği zaman, istediği şekilde yine aynı arayüz üzerinden kendisi yapabilir. Herhangi bir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan, herkes kendi kendine reklam verebilir. Kullanımı mevcut tüm çözümlerden daha basit, 5 dakika içinde reklamı oluşturup yayına almak mümkün."

Tıklandıkça ücretlendirilen reklam

sahibinden.com'un Türkiye’nin en büyük online reklam mecralarından biri olduğunu söyleyen Biçer, "Sahibinden Doğal Reklam ile Türkiye’deki tüm KOBİ’ler markalarını; ürün ve hizmetlerini, sahibinden. com’un aylık 40 milyondan fazla ziyaretçisine tanıtabilme ve böylelikle işlerini büyütebilme imkanı yakalıyor. Şimdi bu dev mecra üzerinde, sahip olduğumuz büyük veriyi de kullanarak mikro düzeyde hedeflemeler yapma imkanı sunuyoruz. Firmalar lokasyondan başlayarak sahibinden.com’un binlerce alt kategorisinden birini seçerek gerçek hedef kitlesine ulaşabiliyor.

Bu yeni uygulamamızda işini büyütmek isteyen tüm KOBİ ve esnafları öncelikli hedef kitlemiz" diyor.

Doğal reklamın önemli özelliği de reklam gösterildiği zaman değil, tıklandığı zaman ödeme yapılıyor olması. Son kullanıcının tıkladığı reklam için reklam verenin ödeyeceği ücret, o hedef kitleye reklam göstermek isteyen tüm reklam verenlerin tıklama başına ödemek istediği tutarların gerçek zamanlı açık arttırma (RTB) metodolojileri ile hesaplanması sonucu belirleniyor. Biçer, böylelikle ilgili hedef kitlelere reklam yapılmasının maliyeti, buraya gelen talep ile doğru orantılı olarak en verimli şekilde belirlendiğini ifade ediyor.

Sahibinden Doğal Reklamı kullanmak isteyen kullanıcıların isterlerse günde 10 TL ödeyerek bile bu alanda yer alabileceğini söyleyen Biçer, şunları ekliyor: "Her bir tıklanma için ödenecek fiyat teklifi ve günlük olarak toplam harcamak istenen reklam bütçesi sisteme giriliyor. Sistem belirlenen günlük bütçeyi hiç bir zaman aşmayacak şekilde çalışıyor. En önemlisi ise reklamveren reklamını ücretsiz olarak yayına alıp, eğer teklif ettiği tıklanma fiyatı diğerlerine üstün gelebilirse gösteriliyor ve yalnızca reklamı tıklanırsa ücret ödüyor."

Büyük veriye yatırım yapıyor

Sahibinden. com'un İstanbul ve Ankara’da olmak üzere iki veri merkezi binden fazla sunucu ile hizmet veriyor. Ayrıca, yakın dönemde hayata geçirdiği AR-GE merkezi ile önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası alanda ses getirecek pek çok inovatif projeye imza atmaya hazırlanıyor. E-ticaret ve ilancılık alanındaki mevcut konumunu yapay zeka teknolojileri ile desteklemeyi hedefliyor. Ayrıca, kullanıcıları tanıyarak onlarla daha akıllı etkileşimler kurmak için özellikle büyük veri, yapay zeka ve mobil gibi yeni teknolojilere yatırımlar yapıyor.