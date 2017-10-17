Turkcell CEO'sunun parlak fikri patentli uygulama oldu

17 Ekim 2017

SELENAY YAĞCI

Turkcell Platinum Alaçatı Balıkçılık Turnuvası için gittiğim Alaçatı'da, geçen hafta Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu ile Ar-Ge vizyonlarını konuşmak üzere bir araya geldik. Turkcell'in aldığı patentlerden bahseden Kaan Terzioğlu, kendi ihtiyacına yönelik bulduğu fikirle de bir patent almış. Turkcell'in Türk mühendisleri de bu uygulamayı hayata geçirmiş. Cropy adındaki bu uygulama ile kullanıcılar, internette görüp paylaşmak istedikleri içerikleri ya da akıllı telefon ve tabletlerinde bulunan fotoğrafl arı ekran görüntüsü almak yerine dilediği gibi kırpıp vurgulamak istediği bölümü işaretleyebiliyor, hatta buna filtre, çerçeve ve yorum ekleyip istedikleri kişilerle tek bir uygulama üzerinden pratik bir şekilde paylaşabiliyor.

Turkcell'in Ar-Ge vizyonun 3 yıl içinde değişip geliştiğini söyleyen Terzioğlu, yeni vizyonda patentli ürünler geliştirmenin önemli olduğunu belirtiyor. Ar-Ge yatırımlarının öncelikle 3G ve 4G lisanslarını alırken devletin zorunluluğuyla olduğunu ifade eden Terzioğlu, şunları anlatıyor: "Fakat biz Ar-Ge'deki gücümüzü 3 yıldır farklı alanlarda kullanmayı tercih ettik. Biz özellikle tüketiciye yönelik dijital servislerimizin geliştirilmesinde kullanmaya karar verdik. Ar-Ge çalışan gücümüzün yaklaşık yarısı bu alana odaklanmış durumda ve son 2 yıl içinde çıkardığımız Bip, Fizy, Tv+, lifebox, Paycell gibi ürünler bu ekibin çalışmalarının neticesi... Öte yandan bu arkadaşlarımız anten teknojileri, baz istasyonu teknojileri, optimizasyon teknolojileri gibi özellikle telekomünikasyon teknolojileri geliştiriyor. Dolasıyla şuan biz Turkcell çalışanlarının yüzde 20'sinin Ar-Ge de çalışmasının çok büyük meyvelerini görüyoruz. Bu da bizi dünyada en hızlı büyüyen telekom şirketi haline getirdi."

Aslında kendilerini bir telekom şirketi olarak görmediklerini söyleyen Terzioğlu, diijital operatör olarak gördüklerini ve müşterilerinin sadece internete bağlanma ihtiyacını değil günlük bin 440 dakikada yaptığı herşeye cevap veren deneyim sağlayıcı olarak tanımladıklarını dile getirdi. Terzioğlu, bunun da aslında Ar-Genin ne kadar önemli olduğunu ve bir şirketin kendi kendini yeniden yaratması için en önemli araç olduğunun ispatı olduğunu belirtiyor.

Patent almanın şirket içinde son derece önemli bir odak noktası olduğunu kaydeden Terzioğlu, "Ben mühendis değilim fakat bazı ürünlerimizin bir takım özelliklerinde ekiple beraber çok yakın çalışıyorum, mümkün olduğu kadar da yeni bazı teknojiler geliştiriyoruz. Bu bir hobi gibi bir şey benim için. Benim de kişisel olarak bir tane patentim var. Cropy çok basit bir teknoloji ama çok da faydalı" diyor.

Özellikle telekomünikasyon teknolojileri açısından çok ciddi patentleri olduğunu söyleyen Terzioğlu, "4G ve 5G'de özellikle yazılım tarafında sürekli olarak yeni patentler geliştiriyoruz. Ödeme sistemimimiz Paycell ile alakalı 4-5 patentimiz var. Hızlı Giriş Teknolojisi başlı başına bizim yenilikçi çözümümüz. Orada da patentlerimiz var. Bana göre Hızlı Giriş yani insanların cep telefonu numarası ile bir siteye girebilmeleri ve iki seviyeli güvenlik kontrolünden geçmeleri dünyada ilk defa bizim tarafımızdan uygulandı. Dünyada 800'den biraz fazla sayıda operatör var ve bu operatörlerin bir kısmı bizim gibi Ar-Ge kabiliyetine sahip değil. Aslında geliştirdiğimiz dijital servislerin hepsi bu operatörler tarafından kullanılabilir. Bu teknojileri ihraç etmenin ana misyonu olan ekibimiz de var." Donanım kadar yazılım odaklı da Ar-Ge yaptıklarını kaydeden Terzioğlu, "Yaklaşık iki ay öncesine kadar Türkiye'de yazılım bir ürün olarak kabul edilmiyordu ama kanunda gerekli değişikler yapıldı. En büyük değer yaratan ürün, yazılım ürünü. hakikaten Türkiyenin donanım gibi -bence çok da büyük kar marjı olmayan alanlara odaklanması yanlış olur- yazılımda bizim çok ileri gidebileceğimiz fırsatlar var oraya odaklanmamız lazım" diyor.

Cropy, 37 ülkede kullanılıyor

2015 yılında anlaşmalı internet sitelerinde buton olarak yer alan Cropy, yaklaşık 1 yıl önce uygulama oldu. Türkçe ve İngilizce hizmet sunan Cropy, dünyada 37 ülkede kullanılıyor. Cropy ayrıca bünyesine ekleyeceği çoklu dil seçeneğiyle de tüm dünyada yaygınlaşarak kullanım alanını genişletecek.

İnovatif uygulama geliştiriyor

Turkcell Teknoloji Ar-Ge merkezi Küçükyalı’daki 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni binasında çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 1000 Ar-Ge çalışanının 200'ü Belarus'ta. Bugüne kadar 788 ulusal, 79 uluslararası patent başvurusuyla sektöründe lider. Yılda 300’e yakın proje yapılıyor 2016'da Ar-Ge çalışmaları üretilen ve yaklaşık 10 ulusal ve 10 uluslararası patent başvurusuna sahip UPCALL uygulaması, arama anında rehberde kayıtlı olmasa da arayanın ismini gösteren, konu ve resim ekleyerek eğlenceli aramalar yapabileceğiniz, tek adımda grup arama başlatabileceğiniz, bilmediğiniz numaraları da bulup arama imkânı sunan arama deneyimini değiştiren yeni nesil arama uygulaması. Bununla birlikte yine patentli olan akıllı cihazlardan çok kolay ve hızlı faks gönderme imkânı sağlayan BiP Akıllı Faks Uygulaması gibi üretilen tüm çözümleri müşteri ihtiyaçlarından fazlasını sunmayı amaçlayan yenilikçi deneyimler yaşatan ve bir operatör uygulamasından ziyade global pazarda konumlanan ürünler.