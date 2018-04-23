Türkiye girişimcilikte örnek ülke

23 Nisan 2018

MURAT YILDIZ

İnternetin getirdiği en büyük yeniliklerden biri kuşkusuz bilgiye ve ihtiyaç duyulan araçlara çok daha kolay ve ucuza erişim imkanının gelmesi oldu. İnternet devrimi ile birlikte her yerde girişimcilikten çok daha fazla konuşulmaya başlandı. Örneğin yıllar önce bir TV kanalı kurmak ciddi bir sermaye gerektiriyordu. Günümüzde You- Tube gibi platformlar üzerinden yayın yapan bağımsız yayıncılar bir anda milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Ya da girişiminiz için gerekli bilgiye, tavsiyelere ve hatta sermayeye internet sayesinde ulaşabiliyorsunuz. Tüm bu değişimin en büyük öncüsü ise Google oldu. Kendisi de bir girişim olarak kurulan Google’dan Kamu Politikası ve Devlet İlişkileri Müdürü Doron Avni ile girişimcilik ekosistemi hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.

Google için girişimcilik ne anlama geliyor?

Bundan yirmi yıl önce iki genç girişimci tarafından bir garajda hayata geçirilen Google, DNA’sındaki girişimcilik ruhunu bugün de itici gücü olarak korumaya devam ediyor. Girişimciliğin dinamiklerini yakından tanıyor, başarılı olmak isteyen girişimlerin odaklanması gereken kavramların hız, odaklılık ve küresellik olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan bakıldığında teknolojide yaşanan gelişmeler günümüz girişimcilerine fırsat eşitliği açısından inanılmaz fırsatlar sunuyor. Örneğin bulut teknolojisi sayesinde teknolojik altyapı darboğazı sorunu ortadan kalkmış oldu. Bugün bir girişimci 100 kullanıcıdan 1 milyon kullanıcıya hizmet verecek altyapıya bir gün içerisinde ve hiçbir sorun ve kesinti yaşamadan kolayca geçebiliyor. Bu noktada global olmak çok kritik. Uygulamayı daha geniş kitlelere yaymak için ihraç etmeye başlamak çok önemli. Bugün girişimciler daha birinci günden hangi global pazarlara erişebileceklerine bakıyor. Bu nedenle biz onları 'mikro çok uluslu şirketler' olarak adlandırıyoruz.

“Türkiye’de Girişimcilik Ekosistemini Destekliyoruz”

Girişimcilik ruhunu ve ekosistemini cesaretlendirmeye yönelik olarak dünya çapında gerçekleştirdiğimiz çeşitli proje ve aktivitelerde tanık olduğumuz inovasyon gerçekten heyecan verici. Genç ve teknoloji kullanımına yatkın nüfusuyla öne çıkan Türkiye ise, girişimcilik ekosistemi açısından Orta Doğu, Afrika ve Avrupa pazarları arasında en yüksek potansiyele sahip ülke olarak konumlanıyor. Örneğin uygulama geliştiricilerin Türkiye ekonomisine sağladığı katkı yıllık 10 milyar lira düzeyinde. Bu değerin 2023 yılına kadar gayri safi milli hasılanın yüzde 1'i düzeyine kadar yükseleceği öngörülüyor. Google olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkıda bulunmaya çalışıyor, bazıları dünyaya örnek oluşturacak nitelikte önemli projeleri hayata geçiriyoruz.

Android Akademi programını hayata geçirdiniz. Burada hedefler neydi?

Ekosistemin desteklenmesine yönelik olarak Girişimcilik Vakfı işbirliğiyle geliştirip hayata geçirdiğimiz Android Akademi programı toplumsal sorunlara teknolojik çözümler getiren uygulamaların geliştirilmesine yönelik yazılım ve pazarlama eğitimlerini kapsıyor. Toplamda altı yüze yakın başvuru yapılan program çerçevesinde seçilen 60 katılımcıya üç ay süresinde çeşitli eğitimlerle uygulamalarını daha da geliştirmeleri için destek verildi. Değerlendirme sonrasında jüri tarafından seçilen 3 takımdan 12 finalist önümüzdeki dönemde start-up ekosistemini keşfetmek için Silikon Vadisi'ne gidecek. Başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bu çalışmayı yıllık programa dönüştürerek katılımcılara Google sertifikalı bir belge vermeyi planlıyoruz.

Girişimcilere destek için düzenlediğiniz Launchpad programı kapsamında neler yaptınız?

Küresel bir program olan ve yerel girişimcilere süreçlerini hızlandırmaları için mentörlük ve Google teknolojileri desteği sunmaya yönelik Google Developers Launchpad’i Türkiye’de de uygulamaya başladık. Bugüne kadar gerçekleştirilen iki Launchpad etkinliği kapsamında Türkiye’deki 21 start-up’ın hızlanması ve dönüşümüne katkı sağlandı. Bu programlarda yer alan uygulamalardan birinin Google tarafından 2017’nin en inovatif uygulamaları arasında gösterilmesi ise Türkiye açısından gurur verici bir gelişme.

Öğrencilere girişim ruhu

Eğitim dijital dönüşümde Türkiye'nin hem ekonomik hem de sosyal büyümesi için en kritik faktör konumunda. Girişimciliğin gelişmesinde de eğitime odaklanmanın tüm paydaşlar açısından önemine inanıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin temel dijital becerilere sahip olabilmelerini sağlayacak içerik konusunda öğretmenlere yol gösterici olacak bir kitapçık ve online bilgi portalı, Milli Eğitim Bakanlığı’yla birlikte hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi müfredatını zenginleştirmelerine destek vermeyi amaçlayan bu işbirliğinde akademisyenlerden oluşan bir ekiple birlikte çalışıldı. Bu projeyle 2 yılda 2 milyon çocuğa erişilmesi hedefleniyor.

İlham vermeyi amaçlayan bir proje

KOBİ’lere yönelik yaptığınız çalışmalar var mı?

KOBİ’ler ve gençler de Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin gelişmesi açısından desteklenmesi gereken kilit gruplar konumda. Biz de bu olgudan hareketle Mart 2017’de Dijital Atölye projesinin lansmanını gerçekleştirdik. Herkesin internetten en etkin şekilde faydalanma fırsatına sahip olabilmesi için Türkiye’ye özel içerikle hazırlanan ve ücretsiz bir eğitim hareketi olan “Dijital Atölye” projesi, Google tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB ve İŞKUR elbirliği ile hayata geçirildi. Dijital Atölye yaratıcı fikrini işe dönüştürmek, dijital dünyada kariyer fırsatlarını keşfetmek isteyen Türkiye’deki tüm gençler ve girişimcilerin yanı sıra işlerini dijital fırsatlarla büyütmek isteyen KOBİ’lere açık olan ve bu kesimlere ilham vermeyi amaçlayan bir proje. Bu proje kapsamında bugüne kadar çok sayıda şehirde yaklaşık 75 bin KOBİ'ye dokunuldu. Ayrıca herkese açık online platformda üzerinden de 1 milyondan fazla KOBİ'ye ve bu alanda iş kurmak isteyen gence ulaşıldı.