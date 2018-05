Üniversiteli oyuncular geliyor

29 Mayıs 2018

MURAT YILDIZ

Türkiye’de 800 milyon dolarlık dijital oyun pazarı var. Artık ülkemizin yalnızca tüketici değil aynı iç ve dünya pazarına yönelik ürünler geliştirmesi gerekiyor. Bu güne kadar oyun geliştiricilerin büyük bir çoğunluğu hobi olarak bu işi yapan geleneksel programcılardan oluşuyordu. Bilgi Üniversitesi içerisinde açılan Dijital Oyun Tasarım Bölümü ise bu alanda başarılı işler yapacak eğitimli insanlar yetiştirmeyi hedefliyor. İlk mezunlarını önümüzdeki sene verecek olan bölümün öğrencileri daha şimdiden birçok oyun çıkarmış durumda. İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Nuri Kara ile, dijital oyunların pazar büyüklüğünü ve bölümün amaçlarını konuştuk.

- Dijital oyun tasarım bölümünün kuruluşuna nasıl karar verildi? Bu alanda özellikle yurtdışında benzer bölümler ve çalışmalar var mı?

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Lisans programı Türkiye’de ilk olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde açılmıştır ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını verecektir. İletişim Fakültesi altında yer alan bölüm, öğrencileri tasarımdan programlamaya, çizimden, teoriye kadar oyuna ilişkin pek çok alanda donanımlı olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Oyun endüstrisinin her geçen gün daha da gelişmesi ve dünyadaki oyun trendlerine paralel olarak Türkiye’de de 800 milyon dolarlara ulaşması, bu alanda eğitim almış ve özellikle dijital oyun kültürüne ve uygulamalarına hakim kişilerin sektöre kazandırılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu noktadan hareketle, dijital oyun tasarımı bölümü kurulmuş ve yurtdışındaki benzerleri de dikkate alınarak içeriği oluşturulmuştur. MIT Game Lab, Vancouver Film School ve DigiPen Institute of Technology’da sunulan Oyun Tasarımı programları alanda referans olarak alınabilmekle birlikte, Amerika ve Avrupa’da oyun tasarımının yanı sıra, oyun programlama, oyunlarda sanat ve animasyon gibi çeşitli programların da varlığı göze çarpmaktadır. Akademik açıdan bakıldığında ise “oyun çalışmaları” (game studies) alanında yayınlanmış pek çok makale, kitap vb. bulunmaktadır.

- Oyun sektörü kodlama ile sınırlı değil. Hem platformlar hem de oyun türleri hızla değişiyor. Bu kapsamda müfredata nasıl karar veriyorsunuz?

Dijital oyun tasarımı müfredatının oluşturulmasında dünyadaki alana ilişkin programların içeriği incelenmekte ve her yıl gerekli güncellemeler yapılmaktadır. Müfredatta yer alan zorunlu derslerde programlamaya giriş, analog oyun tasarımı, yaratıcı düşünme, grafik tasarım ve Unity ile oyun geliştirme gibi temel dersler verilirken, aynı zamanda ileriki yıllarda üç boyutlu oyun tasarımı, Unreal ile oyun geliştirme, oyun veri analizi gibi ileri düzey dersler sunulmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin alana ilişkin entelektüel seviyelerini arttırmak ve akademik bilgi ve becerilerini yükseltmek için oyun kültürü, dijital oyun tarihi, proje yönetimi ve oyun mekanikleri gibi teorik dersler de müfredatta yer almaktadır. Seçmeli dersler dijital oyun tasarımı bölümümüzde önemli görülmekte ve öğrencilerin farklı alanlarda uzmanlaşabilmelerinin önünü açacak dersler sunulmaktadır. Karakter tasarımı, dijital oyunlar için konsept sanat ve modelleme dersleri buna örnek olarak verilebilir. Sanal, karma ve artırılmış gerçeklik ile yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerin oyun sektöründe her geçen gün daha da baskın hale geleceği öngörülmekle birlikte, ileriki dönem müfredat çalışmalarında bu teknolojilerin kullanıldığı ve uygulandığı içerikler de yer alacaktır.

- Türkiye'deki oyun geliştirme ekosistemini nasıl görüyorsunuz? Üniversitenin bu yönde bir araştırması, raporu var mı?

İstihdam potansiyeli nedir? Türkiye’deki oyun sektörü son üç yılda bile büyük bir atılım gerçekleştirmiş ve daha önce de belirttiğim gibi 800 milyon dolarlara ulaşan bir seviyeye gelmiştir. Pazarın her geçen gün büyümesi, dünyadaki büyük oyun yapım şirketlerinin de dikkatini çekmektedir. Kalkınma Ajansı’nın dijital oyun sektörü üzerine hazırladığı son rapora göre Crytek, Taleworlds ve Gram games gibi ülkemiz kaynaklı firmalar Türkiye oyun pazarında önde gelmektedir. Yurtdışı kaynaklı bakıldığında ise bu listeye Riot games eklenebilir. İleriki zamanda daha fazla yurtdışı kaynaklı firmanın Türkiye ofislerinin devreye gireceğini beklemek hayal olmayacaktır. Mezunlarımız Türkiye’de bulunan bu oyun firmalarında programlamacı, oyun tasarımcısı, oyunlarda ses tasarımcısı, oyun senaristi gibi pek çok rollerle görev alabilecekleri gibi, yurtdışındaki master programlarına başvurabilecek ve yurtdışındaki firmalarda çalışma olanağı bulabilecektir. Eğitim dilimizin İngilizce olması bu noktada önemli bir avantaj olarak görülebilir.

- Büyük oyun firmaları ile iş birlikleriniz var mı?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü olarak sadece eğitim öğretim ile sınırlı kalmıyor, pek çok etkinlik de düzenliyoruz. Türkiye’de oyun alanında faaliyet gösteren GameX, Oyunder, Riot games ile çeşitli alanlarda işbirliğimiz bulunuyor. Yakın bir tarihte GameX’in düzenleyeceği Game Jam etkinliğine bölüm olarak ev sahipliği yapacağız. Aynı zamanda bu yıl içinde çizgi roman ve indie oyun geliştiricileri konferanslarını santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirdik. Bölüm olarak 3 farklı Game Jam organize ettik ve hem İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerini hem de dışarıdan katılımcıları iki gün boyunca belirlenen temalar üzerine oyun geliştirmeleri için stüdyolarımızda ağırladık. Bölüm olarak her türlü gelişmeyi yakından takip etmekle birlikte, yakın zamanda sanal gerçeklik gibi farklı oyun teknolojilerine ilişkin workshop ve seminerleri de gerçekleştireceğiz.

Öğrencilerimiz pek çok kategoride derece elde ettiler

- Bölümünüzdeki öğrencilerin geliştirdiği oyun tasarımları var mı?

Öğrencilerimiz düzenlediğimiz Game Jam etkinliklerinde geliştirdikleri oyunlarla pek çok oyun kategorisi (en iyi oyun mekaniği, en iyi ses tasarımı, en iyi grafik tasarımı, en iyi oyun hikayesi vb) alanlarında derece elde ettiler. Ayrıca, 8 – 27 Mayıs tarihlerinde İletişim Fakültesi Project’04 Festivali’nde “sınırlar” temasına uygun olarak, bölüm öğrencileri tarafından geliştirilmiş 5 dijital ve 1 kutu oyunuyla yer alıyoruz. Sınır ittirmece, hapishaneden kaçış, emeklilik ve kapandan kurtulma gibi sınırlar temasına oyun penceresinden bakan farklı projeleri ziyaretçilere sunuyoruz. Yine öğrencilerimiz bizzat kendi geliştirdikleri oyunların sunumunu yaparak, bölüm içinde ürettikleri çalışmaları pek çok kişiyle tanıştırma fırsatı bulmaktalar.

Hepsini öğrenciler geliştirdi

Bilgi Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilmiş birçok oyun var. Bunlardan bazıları önümüzdeki günlerde düzenlenecek Project 04 festivalinde sergilenecek.

A WAY OUT: Puzzle ve stealth mantığını kullanarak hapishane sınırlarından kaçma oyunu.

INSIDE: Karakterin kafasının karanlığın sınırları içinde sıkıştığı bir 2.5D platform oyunu. RETIREMENT: Oyunda, emekliliğine 5 dakika kalmış bir gümrük memurunun sınırdaki son 5 dakikasını geçirmesine yardım ediliyor.

SINIR İTTİRMECE: Oyunda, rakip vurularak ortadaki sınır ile rakibin alanı daraltılmaya çalışılıyor.

TO YORK: Oyunda, karşınıza çıkan olayları ve sınırları atlatıp gerekli malzeme ile şehir sınırına ulaşan ilk oyuncu olmak hedefl eniyor.

WAY OF MOUSE: Oyunda, öğrenilmiş çaresizlik yüzünden oluşan sınırlardan kaçmaya çalışan bir fare kontrol ediliyor. Aynı zamanda diğer hayvanlar da bir deney tesisinden kurtarılmaya çalışılıyor.