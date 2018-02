Uygulama pazarı 60 milyar dolara ulaştı

06 Şubat 2018

Mobil dünyada indirme sayıları ve gelirler hızla artıyor. Öncelikle e-ticaretin mobil ticarete kaymasıyla başlayan 'mobil' serüveni devam ediyor. Mobil dünyada büyümeler tahminleri aşıyor. Akıllı cep telefonu kullanımının yaygınlaşmasıyla kullanıcıların mobil uygulamalara daha fazla ilgi gösteriyor. Dünya giderek mobilleşiyor. Geçen yıl, uygulamalardan elde edilen gelir ciddi oranda arttı ve uygulamalara harcanan para yaklaşık 60 milyar dolara ulaştı.

Mobil ekosistemi ve kullanıcı deneyimini ölçümleyen Sensor Tower tarafından yayımlanan rapora göre, 2016 yılında toplam 43,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşan küresel mobil uygulama pazarı yüzde 35 büyüdü ve global mobil uygulama pazarının büyüklüğü, 2017 sonunda 58,7 milyar dolara yükseldi. Pazarda en çok gelir sağlayan firma Apple oldu. Apple kullanıcıları 2017’de uygulamalara 38,5 milyar dolar harcarken, Android tarafında bu oran 20,1 milyar dolar seviyesinde kaldı. Statista tarafından yapılan araştırmaya göre ise 2020 yılında mobil uygulama pazarı 189 milyar doları aşacak. 2021’de tüketicilerin 352 milyar mobil uygulama indirmesi öngörülüyor.

Dijital yayın kanalı Netflix, 2017 yılının kazanan ismi oldu. Geçen yıl en fazla kazanan Spotify'ın pabucunu dama attı. Oyun dışı uygulamalar arasında dünyada en fazla gelir elde eden Netflix, tahminlere göre kullanıcılarından yaklaşık 510 milyon dolar brüt gelir elde etti. Böylelikle 2016’da 215 milyon dolarlık kullanıcı harcaması yaklaşık 2.4 katı arttı.

Facebook uygulamaları mobil dünyaya hakim

Netflix Apple Store'da ilk sırada yer alırken, Google Play’de ise 4'üncü sıradan yükselerek ilk sırayı kapan Tinder, en çok kazanan oldu. Netflix, Google Play'de 5'inci sırada yer alan HBO NOW’ın hemen altında 6'ncı sırada App Store’a göre pek de parlak olmayan bir sıralamada yılı tamamladı. Bu arada Netflix en yüksek hasılat yapan oyun dışı uygulama olsa da globalde hem Apple Store hem Google Play’de en çok indirilen 10 uygulama arasında yer alamadı. 2016’da olduğu gibi Facebook uygulamaları mobil dünyaya hakim olmaya devam etti. WhatsApp, Messenger ve Facebook hem genelde hem de Google Play’de en fazla indirilen ilk üç uygulama oldu. Apple Store'da ise WhatsApp, Messenger, Facebook sıralamasını araya giren Google'ın uygulaması Youtube bozdu. Apple Store'da 3'üncü sıraya yerleşen Youtube, Facebook'u 4'üncü sıraya itti. Monster Strike, üst üste üçüncü kez dünyanın en iyi mobil oyun

Bir diğer sürpriz ise Apple Store'dan en çok indirilenler arasında 7'nci sırada Google Maps'in yer alması oldu. Instagram'ın yeni özellikleriyle yerini almayı çalıştığı Snapchat ise dünya genelinde en çok indirilenler arasında Instagram'ın hemen altında 5'inci sırada yer aldı. Monster Strike oyunu üst üste 3'üncü kez dünyanın en iyi mobil oyun ve gerçekten de en çok kazanç sağlayan mobil uygulaması oldu. 2016 yılında global sansasyon yaratan Pokémon GO, ise yayıncı Niantic'in çılgınlığı yeniden ateşlemeye çalışmasına rağmen, dünya genelinde veya App Store'da ilk 10'a giremedi ancak Google Play'de 9'uncu sırada yer aldı.

5.1 milyar insan mobil!

Mobil bağlantıların yüzde 60'ından fazlasın artık 'genişbant' olarak sınıflandırılabiliyor bu da mobil veri bağlantılarının daha da hızlandığını gösteriyor. 2017'de 200 milyondan fazla kişi ilk mobil cihazını aldı ve dünyanın 7,6 milyar nüfusunun üçte ikisinde yani 5.1 milyar insan bir akıllı telefona sahip. Sosyal medya kullanımı da hızla büyümeye devam ediyor. Son 12 ayda her ülkede kullanan insan sayısı her gün yaklaşık 1 milyon arttı. Dünyanın her yerinde 3 milyardan fazla kişi şimdi sosyal medyayı her ay kullanıyor. 10 kişiden 9'u mobil cihazlar aracılığıyla seçtikleri platformlarına erişiyor. Bütün bu veriler bize mobil uygulama pazarındaki potansiyeli gözler önüne seriyor.