Wi-Fi ile dikiş makinelerinde hobi dönemi

16 Temmuz 2018

SELENAY YAĞCI

Tüm dünyayı saran 'DIY' (Do it Yourself) yani 'Kendin Yap' akımı, en çok dikiş makinesi satışlarını etkiledi. Dünyada ve Türkiye'de dikiş makinelerini artık gençler satın alıyor. Günümüzde teknolojiyle birlikte dikiş makineleri da giderek akıllandı. Artık Wi-Fi'ye sahip internete bağlanabilen makineler fotoğraftan nakış bile yapıyor, dikmek daha kolay. Çeyiz hazırlamak için kullanılan dikiş makineleri artık birer hobi ürünü oldu. Gençler, Youtube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında yayınlanan 'kendin yap' temalı videolardan elbise, çanta dikmeyi öğreniyor ve kendilerine hobi yaratıyor. Dikiş makinesi deyince akla gelen ilk markalardan biri Singer'in Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak, ile teknolojinin etkisiyle dikiş makinesi satışlarında yaşanan bu değişimi konuştuk.

Dünyada ve Türkiye’deki hedef kitle profilini değerlendirdiklerinde profilin gittikçe gençleştiğini söyleyen Parlak, sadece ev hanımları da değil artık üniversite mezunu ve çalışan kadınlar da hobi olarak dikişle uğraşıyor ve dikiş makinesi kullandığını belirtti. Singer’in gençleşme stratejisi de trendlerin değişmesi ile ortaya çıktığını ifade eden Parlak, şunları anlattı: "Dikiş makineleri hobi amaçlı olarak evlere girmeye başlayınca, hedef kitlemizde değişti. Demografik segmantasyonumuzun en belirgin değişkeni de yaş grupları oldu. Dikiş makinası kullanımının 20’li yaşlardan aşağıya indiğini ölçümledik. Biz de gençleşme stratejisine karar verdik. Yaklaşık 3 yıldır disiplinli bir şekilde planladığımız tüm hedefl eri gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve bu bağlamda en radikal değişimi online’da gerçekleştirdik. Online satışlarımıza baktığımızda 20 yaş ve altı kitlenin de önemli oranda satın alma gerçekleştirdiğimizi gözlemliyoruz."

Türkiye'de dikiş makinesi kullanımı artıyor

Birçok kişinin düşündüğünün aksine Türkiye’de dikiş makinesi kullanımı her geçen gün arttığını ifade eden Parlak, "Artık hobi pazarına hitap ediyoruz. Kendi diktiği giysileri giyen ya da hazır aldığı ürünlere ufak dokunuşlar yaparak kendi modasını yaratan tüketicilerimiz gün geçtikçe artıyor. Kişiye özel kıyafet tasarımları, şu anda trend. Ayrıca hanımlar, evde pantolon paçası kısaltmak gibi basit tadilatları da kendileri yapmaya başladı. Bu da dikiş makinelerinin kullanıcı profilinin gençleşmesine ve dolayısıyla hobi pazarının gelişmesine neden oldu. İhtiyaç pazarı azalmaya başladı. Pazar lideri olduğumuz için şu anda tüm stratejimizi hobi pazarını daha da büyütmek ve geliştirmek üzerine kuruyoruz" diye konuştu.

Gelişen teknoloji makinelerin kullanımı kolaylaştırdı

Dikiş makineleri de teknoloji ile birleştiğini kaydeden Parlak, "Artık WiFi bağlantılı makineler var. İstediğiniz nakışı internetten indirip WiFi üzerinden makineye atabiliyor, o işlerken siz cep telefonunuza indirdiğiniz aplikasyondan dikişin ne durumda olduğunu takip edebiliyorsunuz. Makinenin üzerindeki aynı bir tablet ekranını andıran çoklu dokunmatik ekrandan da tüm ayarları gerçekleştirebiliyorsunuz. Ürünler bu kadar teknolojik olunca, kullanımı da çok daha kolay ve keyifl i oluyor. Tabii ki mekanik olup, üzerindeki kadranları çevirerek ayar yapabildiğiniz klasik dikiş makinelerimiz de var, bu anlamda ürün çeşitliliğimiz çok geniş. Ama yoğun teknolojinin yer aldığı ürünler daha fazla ilgi görüyor" dedi.



Dikiş iğnesini bile internet alır hale getirdik

Dijitalleşmenin bir markanın kendini geliştirmesi, teknolojiye ayak uydurup genç kalması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Parlak, sözlerine şunları ekledi: "Dijitalleşme, bu konuda akıllı stratejiler geliştiren şirketimizin verimini artırdı. Öncelikle markamızın imajının gençleşmesini sağladı. Sosyal medyadaki varlığımız ve aktif kullanımımız sayesinde, daha önceden çeyiz listelerinin ilk sırasında yer alan Singer, artık kendini hobi pazarında duyurmaya ve kişileri birtakım projelere özendirmeye başladı. İnsanlar, online sitemizin var olmasıyla ve online alışveriş alışkanlıklarının artmasıyla, bazen bir dikiş iğnesini bazen de bilgisayarlı bir dikiş makinesini internetten alabilir hale geldi."

93 bin 2017 (ilk 6 ay) Singer + Pfaff satış adedi

120 bin 2018 (ilk 6 ay) Singer + Pfaff satış adedi

- Singer, dünyadaki ilk elektrikli dikiş makinesini, ilk elektrikli süpürgeyi, ilk hafızalı dikiş makinesini (Touch Tronic 2001), ilk bilgisayarlı dikiş makinesini, Game Boy teknolojisi ile çalışan ilk dikiş makinesini (Izek) üreten firma.

- Isaac Merritt Singer ile dikiş makinesinin 1850'de bir atölyede başlayan serüveni, 'Dikiş Diken Bilgisayarlara' dönüştü. Singer, dünyada 23 merkez üzerinden 160 ülkede aktif satış gerçekleştiriyor. Türkiye ve dünya pazar lideri marka...

- Parlak'a göre, "Singer, kullanıcıların beklentilerini görüp, teknolojinin avantajlarından yararlanan bir firma. Ürünlerini dijitalleştirmek adına birtakım yatırımlar yaptı ve dikiş makinalarına eski makinalardan tamamen farklı olarak yenilikçi özellikler getirdi."