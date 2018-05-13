Yapay zeka rotanız ise veri yakıtınız olacak!

13 Mayıs 2018

DERYA ÇOŞKUN SAYIN

Amerika’nın Las Vegas şehrinde gerçekleşen Dell Technologies World 2018'e bu yıl 14 binin üzerinde katılımcı geldi. Açılış konuşmasını her yıl olduğu gibi Dell Technologies CEO’su Michael Dell yaparken, bu yıl açılışta çözüm ortakları ileri görüşlü şirketlere de ödül verildi.

DELL EMC birleşmesinin ardından geçen yıl aynı şehirde yapılan etkinlik daha az katılımcı ile daha fazla ses getirmesine rağmen, Dell bu yılki etkinliğinde üzerinde durduğu konularla 14 bin kişiyi etkilemeyi başardı.

Şirket, veri analitiği alanında iki yeni sunucusunun yanında, etkinlikte bir de flaş depolama ürünlerini sergiledi. Bu kez "Make It Real*" *"Dijitalleştir" mottosu ile gerçekleştirilen dev etkinlikte özellikle yapay zeka ve makine öğrenimi konularına vurgu yapıldı.

Dell Technologies CEO'su Michael Dell, Dell’in teknolojiler dünyasının, her milletten insana açılmasının vizyonlarını belirlemek için bir fırsat olduğunu söyleyerek, dünyayı değiştirmek için teknolojiyi kullandıklarını vurguladı. İhtiyaçları belirleyerek, en büyük zorlukları çözme noktasında sık sık konuştuklarını ve daha fazla ilerleme kaydettiklerini belirten Dell, her zamankinden daha hızlı yol aldıklarının altını çizdi.

"Veriler en değerli varlığınız"

Müşterilerinin en küçüğünden en büyüğüne kadar Dell teknolojilerini kullanarak altyapılarından yararlanmaya devam ettiğini ifade eden Michael Dell, “Dell, önemli iş önceliklerine dikkat çekip, müşterilerinin istedikleri çözüme daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olmak için sektörün en yenilikçi portföyünü sunuyor ve sürekli genişletiyor” dedi. Michael Dell, teknolojinin artık her yerde olduğuna ve özellikle iş liderleri için ilk gündem maddesi haline geldiğine işaret ederek, “Teknoloji stratejisi iş stratejisidir” diye konuştu. Dell, konuşması sırasında, etkinliğin ana konuları arasında olan yapay zeka ve makine öğrenimine de değindi. Yapay zeka ve makine öğrenimini daha ileriye gitmek için kullanmaya başladıklarını belirten Michael Dell, “Eğer makine öğrenimi rotanız ise, veri sizin yakıtınız olacak. Veriler en değerli varlığınız” dedi.

Teknoloji 4 aşamada dijitalleşiyor

Deneyimli CEO, teknolojinin bir dönüşüm sürecinde olduğunu dile getirerek, bu dönüşüm sürecini 4 aşamada anlattı. Teknolojinin; dijital, bilgi teknolojileri, iş gücü ve güvenlik olarak dönüştüğünü söyleyen Dell, bu dönüşümle birlikte firmaların da inovasyon odaklı ve üretken hareket ederek başarıya ulaşacaklarını kaydetti.

"Dijital dönüşüme yol gösterecek heyecan verici yeniliklerimiz olacak"

Dell Technologies Capital Başkanı Scott Darling ise yaptığı konuşmada, geçen yılki Dell EMC World’ten bu yana çok başarılı bir yıl geçirdiklerini söyleyerek, pazar performanslarından memnun olduklarının altını çizdi. Darling, Dell Technologies olarak gerçek değerlerinin, çözüm ortakları şirketlerle birlikte müşterilerine en iyi çözümler sunmalarını sağlayan ortak çalışmalar olduğuna vurgu yaptı. Etkinliğin genel oturumunda konuşan bir başka isim de Dell Ürünler ve Operasyonlar Başkan Yardımcısı Jeff Clarke oldu. Şu anda özellikle sunucu ve depolama alanlarında globalde pazar payı olarak lider olduklarını ifade eden Clarke, dünya çapında PC’de pazar payını artırmak ve sunucu, depolama alanlarında da liderliklerini korumak istediklerini kaydetti. Clarke, “Bu yıl dijital dönüşüme yol gösterecek heyecan verici yeniliklerimiz olacak” dedi.

Ayrıca bu yılki etkinlikte; Dell Technologies’in 17 farklı ülkeden 3 bin 800 iş lideri ile yaptığı ankete de yer verildi. Ankete göre; makine öğrenimi zaman zaman bir fırsat ya da tehdit olarak görülse de anket katılımcılarının çoğu çalışanların ve makinelerin ilerleyen 5 yıl içinde entegre olacağını düşünüyor.

Dell Technologies büyük değişikliklerin sinyalini verdi

Dell Technologies World 2018’de şirketin geleceğine dair de ipuçları verildi. Şirketin müşteri sayısını artırarak, bilgi teknolojilerine yaptığı desteği pekiştirmek istediği belirtilirken, Dell Techonlogies çatısı altında birleşen şirketlerin iş ortaklığına da bu anlamda vurgu yapıldı. Dell Technologies birçok yeni ürün tanıtmasına rağmen, önceliğin birtakım büyük değişikliklerin duyurusu olduğu etkinlik, Dell’in borsaya girme hazırlığında olma ihtimalini bir kez daha gündeme getirdi.

Yeni depolama ürününde makine öğrenimi teknolojisini kullandı

Dell Ürünler ve Operasyonlar Başkan Yardımcısı Jeff Clarke’ın tanıttığı yeni bir sunucu ürün seti olan PowerEdge MX, müşteriler için özelleştirilebilir altyapı hizmeti sunuyor. 2018’in ikinci yarısında müşteriler ile buluşacak yeni ürün, esnek altyapı imkânı sayesinde yoğun sanallaştırma, yazılım tanımlı depolama ve ağ oluşturma ile büyük veri analitik ortamları için önemli bir ürün olarak tanımlanıyor. Bunun yanında; PowerMax yeni depolama ürünü modern veri merkezleri için iyi bir performans sunacak şekilde lanse edilirken, şirketin buradaki en büyük kozu ise üzerinde yerleşik bir makine öğrenim motorunu barındırması olacak. Bu da ürüne rakiplerine göre iki kat daha hız imkânı sağlayacak.