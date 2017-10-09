Yeni dönemin rol modeli: Youtuber

09 Ekim 2017

"Geleceğin meslekleri tamamen farklı olacak. 2050 yılına kadar günümüzün dünyasındaki mesleklerin yarısı olmayacak. Bugün birçok anne ve babaya gençlik eğlencesi gibi gözüken youtuberlık, aslında başlı başına bir iş. Genç yaşta youtuber olarak milyonlarca dolar kazanan, on milyonlarca takipçisi olan çok sayıda genç var. Yeni işlerden biri de neden youtuberlık olmasın?”

Bu sözler, İz Koçluk Kurucusu, Eğitim, Öğrenci ve DEHB Koçu Elgiz Henden’e ait. Henden, gençlerin youtuberlık konusunda desteklenmeleri gerektiğini düşünüyor.

“Ben çektim oldu” diyecek kadar kolay değil

Elgiz Henden, youtuber olmak için video seyretmek kadar video çekme tekniklerini de öğrenmek gerektiğini söylüyor ve şu bilgileri veriyor: “Youtuber olmak 'ben çektim oldu' diyecek kadar kolay bir iş değil. Belli bir emek, yaratıcılık ve sabır gerektiriyor. Yeni kuşak bizden çok farklı. Artık bu neslin anne babaları olarak size uçuk kaçık gelen, meslek olarak görmekte zorlandığınız mesleklerin geleceğinin açık olabileceğini kabullenmek daha yapıcı bir yaklaşım olacak. Bir arkadaşım 90’lı yılların başında işletme mühendisliğini kazandığında, aile çevresine ne iş yapabileceğini anlatmakta çok zorlanmıştı. Şimdi sıra bizlerde. Çocuklarımızın ne yapmak istediğini anlamak ve doğru seçimler yapabilmesi için, belki bir anlamda bizi aşan konuları bile anlamamız çok önemli.”

Henden, youtuberlıkta başarılı olan gençlere bakıldığında strateji oluşturmak, belli bir plan dahilinde içerik üretmek, hatta tanıtım ve PR’ını yaptırmak üzere profesyonel destek almak gibi faktörlerin görüldüğünü kaydediyor. Gençler açısından youtuber olmanın bir başka cazibe noktasının ‘popülerlik’ olduğunu ifade eden Henden, ancak birçok youtuberın ‘şöhret basamaklarını’ hızla çıkarken, aşırı tepki çeken sözleri ya da akranlarına ters gelen videoları nedeniyle aynı hızla gözden düştüklerine dikkat çekiyor. Bu konuda anne babalara önemli görevler düştüğünü kaydeden Henden, belli bir bilinci oturtana kadar youtuber olmaya kararlı bir gencin paylaşımlarını paylaşmadan önce gözden geçirmek, aynı zamanda başarılı olabilmesi için pedagojik ve teknolojik desteklerinin gerektiğini söylüyor.

Gençler üzerindeki etkileri büyük

Youtuberların gençlerin yeni dönem rol modeli olduğunu ifade eden Henden, şunları belirtiyor: “Youtuberların, kişilik arayışında bir dönemde olan ergenlerin hayata bakışı, mizah anlayışı, kullandığı kelimeler üzerinde etkisi büyük. Gencin özendiği bir hayatı yaşadıkları, sürekli göz önünde oldukları için, gençler giydiklerinden, dinlediklerine, gittikleri yerlere, kullandıkları kelimelere kadar takip ettikleri youtuberları taklit ediyorlar. Aslında youtuberlara bizim dönemin, odalarımıza posterlerini astığımız pop yıldızları diyebiliriz. Ancak bu illa ki kötü bir şey demek değil. Eğer iyi ve yapıcı youtuberları takip etmesini sağlayabilirseniz, yansımaları da olumlu olacaktır. Kızların ve erkeklerin takip ettikleri youtuberlar farklı mı derseniz, cevabım hem evet hem hayır. Örneğin kızlar makyaj ve moda konulu kanallardan keyif alırken, erkekler daha çok bilgisayar oyunu ve gerilim içerikli kanalları tercih edebiliyorlar. Seyahat, ilginç deneyler, yemek, kültür-sanat ve bilim hem kızların, hem erkeklerin tercih edebileceği başlıklardan. Ancak tercihleri belirleyen ana kriter cinsiyet değil, kişisel ilgi alanı. Bu nedenle en fazla abonesi olan fenomenler eğlenceli, merak uyandıran ve dinamik içeriğe sahip olan youtuberlar.“

Anne ve babalar nelere dikkat etmeli?

• Neleri, ne kadar zaman ayırarak seyrettiğini, izlediğinin yaşına uygun içerikler olup olmadığını takip edin. Youtube’la geçen vaktin öğretici ya da eğlendirici olma sınırını geçmemesi için, eğitim koçluğu yaklaşımında olduğu gibi çocuğunuzla birlikte bir düzenleme yapın.

• İzledikleri uygun olsa da, yanda önerilen videolarda uygun olmayan içerikler olabilir. Bu videolar konusunda da dikkati elden bırakmamanız iyi olacaktır.

• Daha “temiz” içerikler için teknolojiden faydalanabilir. Örneğin Youtube sayfasında en altta yer alan sınırlandırılmış modu (restricted mode) kullanabilirsiniz. Ancak neyin iyi olduğu, neyin kötü olabileceği konusunda çocuğunuzu bilinçlendirmek en doğrusu.

• Youtube reklamları da dikkat etmeniz gereken bir diğer konu. Bazen video içeriği çocuğunuzun yaşına uygun olsa da, çıkan reklamlarda uygunsuz içerik olabiliyor.