100 haneli köyden 48 yılda 100'ün üzerinde doktor çıktı

Sivas merkeze bağlı Kolluca köyü, eğitim alanında ortaya koyduğu dikkat çekici başarıyla Türkiye’de örnek gösterilen yerlerden biri haline geldi. Yaklaşık 100 haneli köyden bugüne kadar 100’ün üzerinde doktor yetiştiği belirtilirken, gelin ve damatlar da dahil edildiğinde bu sayının 150’ye yaklaştığı ifade ediliyor.

Kolluca köyüne kayıtlı doktorlar Türkiye’nin farklı şehirlerinde sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Bu isimler arasında Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mürşit Hasbek ve Sivas Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İdris Erşan da yer alıyor.

Köyün ilk doktoru ilham kaynağı oldu

Kolluca köyünün bu dikkat çekici başarısının arkasında ise köyün ilk doktoru olan 72 yaşındaki çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Cahit Gümüşer bulunuyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1978 yılında mezun olan Gümüşer, aynı yıl Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde göreve başladı. Yaklaşık yarım asırdır mesleğini sürdüren Gümüşer, doktorluğun insanlara hizmet edilen ve en çok dua alınan mesleklerden biri olduğunu belirtiyor.

Gümüşer, köyünden çok sayıda kişinin bu mesleği tercih ettiğini vurgulayarak, “Köyümüzde 100’ün üzerinde doktorumuz var. Damatları ve gelinleri de sayarsak sayı 150’ye yaklaşıyor. İnsanlar bu duruma şaşırıyor ama köyümüzde eğitim kültürü eskiden beri güçlüydü” ifadelerini kullandı.

Her evden bir doktor çıkıyor

Kolluca köyünde neredeyse her ailede en az bir doktor bulunması dikkat çekiyor. Köy muhtarı Şinasi Kumru, köyde avukat ve öğretmen gibi farklı mesleklerde çalışan çok sayıda kişinin bulunduğunu ancak doktor sayısının özellikle öne çıktığını söyledi.

Kumru, köyün ilk doktoru olan Cahit Gümüşer’in gençlere ilham verdiğini belirterek, “Köyümüzde hemen hemen her ailede bir doktor var. Tıp fakültesinde okuyan gençlerimiz de bulunuyor. Doktor sayımız arttıkça gururlanıyoruz” dedi.

Eğitimin ve rol modellerin etkisi büyük

Emekli fizik öğretmeni Abdullah Serttaş da köyden bu kadar çok doktor çıkmasının en önemli nedeninin olumlu rol modeller olduğunu belirtti. Altı çocuğundan üçünün doktor, üçünün öğretmen olduğunu anlatan Serttaş, bugüne kadar yaklaşık 30 öğrencisinin doktor olduğunu söyledi.

Serttaş, “Bazen köyümüzün suyundan içen doktor oluyor diye şaka yaparlar ama asıl sebep birbirini örnek alma. Bir öğrenci başarılı olunca diğerleri de aynı yolu izlemek istiyor” dedi.

İkinci ve üçüncü nesil doktorlar yetişiyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mürşit Hasbek de köyden yetişen doktorlardan biri. Yaklaşık 32 yıldır hekimlik yapan Hasbek, köydeki eğitim kültürünün yeni nesillerde de devam ettiğini söyledi.

Hasbek, eşi Prof. Dr. Zekiye Hasbek ile aynı hastanede görev yaptığını ve kızlarının da aile hekimliği uzmanı olduğunu belirterek, köyde artık ikinci ve üçüncü nesil doktorların yetiştiğini ifade etti.