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Sağlık Bakanı açıkladı: 18 bin sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Demircan: "Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sitesinde ilan edilecek. Haziran ayında 18 bin sağlık çalışanını bu sağlık ordusuna katmış olacağız. Onun peşinden çok da geciktirmeden 19 bin de sağlık işçisi alacağız." dedi.
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