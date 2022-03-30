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  4. ABD'de 80 aracın karıştığı kazada 6 kişi öldü

ABD'de 80 aracın karıştığı kazada 6 kişi öldü

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde kar fırtınası nedeniyle 80 aracın karıştığı kaza sonucu 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

DÜNYA Haber Merkezi
AA
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Pennsylvaina eyaletinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerinin ailelerine duyurulduktan sonra açıklanacağı bildirildi.

Eyalet polisinden yapılan açıklamada pazartesi gecesi etkili olan "aktif bir kar fırtınası" sonrasında 1-81 numaralı yolda meydana gelen kazaya karışan araçların 39'unun ticari olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kazada yaralanan 24 kişinin bölgedeki hastanelere götürüldüğü ve tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

Sosyal medyada kazayla ilgili paylaşılan videolardan birinde, kontrolden çıkmış bir çekicinin kaygan zemin nedeniyle 180 derece dönen büyük bir damperli kamyona çarptığı, bir kamyonun alev aldığı ve SUV aracın yolun kenarına çekmiş bir araca çarparak durabildiği görüldü.

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