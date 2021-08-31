ABD'deki 'Caldor' yangını 756 kilometrekare alanı sardı

ABD'de şimdiye kadar 756 kilometrekare alanı etkileyen 'Caldor' yangınıyla 15 binden fazla itfaiyeci mücadele ediyor. California'daki tüm ulusal ormanlara giriş 17 Eylül'e kadar yasaklandı.

California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı Direktörü Thom Porter, California'da daha önce hiç görülmemiş yangınlar olduğunu söyledi.

Yangın, Güney Tahoe Gölü kentine ulaştı

Yetkililer yangının eyaletin kuzey ve güneyinde doğru ilerlediğini açıkladı. Güney Tahoe Gölü kenti için tahliye kararı verildi. Kentten ayrılmak için yola çıkan ABD'liler yoğun trafik oluşturdu.

Güney Tahoe Gölü kentine yılın bu döneminde on binlerce turist akın ediyor. Yetkililer, polis ve acil durum araçlarının bölgede olduğunu ifade etti. İtfaiye Sözcüsü Dominic Polito, Güney Tahoe Gölü kentinin yaklaşık 16 kilometre güneyinde yer alan Christmas Valley bölgesindeki evleri koruma altına almak için ilave ekiplerin sevk edildiğini dile getirdi.

Kentteki Barton Memorial Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilirken El Dorado Şerif Bürosundaki mahkumlar da farklı bir cezaevine sevk edildi.