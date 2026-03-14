ABD’den İran’ın en kritik petrol adasına saldırı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın Basra Körfezi’ndeki en önemli enerji merkezlerinden biri olan Harg Adası’nda gerçekleştirilen operasyonun görüntülerini paylaştı. ABD ordusunun paylaştığı görüntülerde gece saatlerinde düzenlenen hassas hava saldırılarının gerçek zamanlı görüntüleri yer aldı.

ABD’li yetkililer operasyon kapsamında 90’dan fazla İran askeri hedefinin vurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada saldırılarda deniz mayını depoları, füze mühimmat sığınakları ve çeşitli askeri tesislerin imha edildiği ifade edildi.

Harg Adası, İran’ın petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştiği stratejik bir terminal olması nedeniyle küresel enerji piyasaları açısından kritik öneme sahip.

"Petrol tesisleri özellikle hedef alınmadı"

ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun ardından yaptığı açıklamada saldırının Orta Doğu tarihindeki en güçlü bombardımanlardan biri olduğunu savundu. Trump, ABD ordusunun Harg Adası’ndaki tüm askeri hedefleri “tamamen yok ettiğini” iddia etti.

Trump ayrıca operasyon sırasında adadaki petrol altyapısının özellikle hedef alınmadığını vurguladı. ABD’nin dünyanın en gelişmiş silah sistemlerine sahip olduğunu belirten Trump, petrol tesislerinin vurulmamasının bilinçli bir tercih olduğunu söyledi.

Harg Adası küresel petrol ticareti için kritik

Basra Körfezi’nde yer alan Harg Adası, İran’ın en büyük petrol ihracat terminali olarak biliniyor. İran’ın ham petrol sevkiyatlarının büyük kısmı bu ada üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle adada yaşanabilecek herhangi bir kesinti küresel petrol piyasaları üzerinde önemli etki yaratabilecek bir gelişme olarak görülüyor. Enerji uzmanlarına göre Harg Adası’ndaki operasyon, küresel petrol arzının güvenliği açısından yakından takip ediliyor.