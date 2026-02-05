Google Haberler

ABD’yi soğuk vurdu: Binlerce iguana ağaçlardan düştü

ABD’nin Florida eyaletinde etkili olan ani soğuk hava dalgası, düşük sıcaklıklara dayanamayan binlerce iguananın hareketsiz kalmasına ve ağaçlardan düşmesine yol açtı. Yetkililer, özellikle Broward County’de parklardan onlarca iguananın toplandığını açıkladı.

ABD’nin Florida eyaletinde etkili olan ani soğuk hava dalgası, Güney Florida genelinde binlerce iguananın soğuk nedeniyle hareketsiz kalarak ağaçlardan düşmesine yol açtı.

Yetkililer, cumartesi günü sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, özellikle Broward County’deki kamuya açık parklardan tek bir gün içinde soğuktan etkilenen onlarca iguananın toplandığını bildirdi.

Soğuğa dayanıklı olmayan iguanaların, düşük sıcaklıklara maruz kaldıklarında hareket kabiliyetlerini kaybettikleri ve sıklıkla ağaçlardan düştükleri belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
