Afganistan'da dehşet: Havalanan uçaklardan insanlar düştü
Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralmasından sonra Kabil Havalimanı'na gelip ülkeden çıkmaya çalışanlar uçaklara canı pahasına binmeye çalışıyor. Kabil Havalimanı'ndan kalkış yapan uçaklardan bazı insanlar düştü.
DÜNYA Haber Merkezi
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Kabil Havalimanı'ndan ayrılan uçaklara kaçak binen bazı kişiler, uçakların havalanmasıyla metrelerce yüksekten düşüp feci şekilde hayatını kaybetti. Dehşet görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.