Aile fotoğraflarıyla dolandırıyorlar!

Uzmanlar, sosyal medyada paylaşılan aile fotoğraf ve videolarının dolandırıcılar tarafından güven sağlamak için kullanıldığını; kullanıcıları hedef alan senaryolarla WhatsApp ve benzeri hesapların ele geçirildiğini söylüyor. Korunmak için parola sistemleri, ikinci doğrulama ve görüntülü teyit öneriliyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte internet ve telefon dolandırıcılıkları artıyor. Dolandırıcılar, açık profillerdeki aile fotoğraflarını alıp sahte hesaplarda kullanarak tanıdık numarası ve görüntüsüyle hedeflerine “aile güveni” sağlayıp kandırmaya çalışıyor.

KTO Karatay Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken, sosyal mühendislik yöntemlerinin bu tür güven sağlama amaçlı kullanıldığını vurguluyor.

Sosyal mühendislik ve yaygın senaryolar

Çıbıkdiken’in anlattığı tipik senaryo, saldırganın önce paylaşılan bilgilerden yararlanıp hedefin hesabına benzer bir hesap açması; ardından WhatsApp gibi uygulamalardan onay kodu talep ederek hesabı ele geçirmesi şeklinde ilerliyor. Dolandırıcılar, “acil karakolda, onay kodunu tıkla” ya da “kardeşinden gelen kredi onayı” gibi aciliyet içeren mesajlarla kurbanları yanıltıyor; böylece yakınlarından gelmiş gibi görünen taleplere onay aldırabiliyorlar.

Parola ve görüntülü teyit

Uzman, korunma için net öneriler sıralıyor: Sosyal medya aktivasyon kodlarını paylaşmayın; yakın çevrenizle bir parola sistemi belirleyin (en çok gittiğiniz restoranın adı veya önceden kararlaştırılmış bir sayı). Google Authenticator gibi uygulamalarla ikinci doğrulamayı zorunlu kılın. Hesaplara bağlı cihaz listesini düzenli kontrol edin. Şüpheli durumlarda bağlanmadan önce mutlaka görüntülü iletişim talep ederek kayda alın.

