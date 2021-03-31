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  4. Ali Ekber Yıldırım tarımda 2023 hedeflerini değerlendirdi

Ali Ekber Yıldırım tarımda 2023 hedeflerini değerlendirdi

Dünya WEB TV'de Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım ve Ceyhun Kuburlu sunduğu Tarım Dünyası'nda bu hafta; 2023-2030 hedefleri, traktör satışlarındaki yaşanan yükseliş ve çiğ sütte yaşanan sıkıntılar konuşuldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım Ceyhun Kuburlu ile birlikte sunduğu Tarım Dünyası’nda, önemli açıklamalar yaptı. Sık sık bakan ve politika değişmesinin tarımı kötü etkilediğinin altını çizen Yıldırım, “Çiğ sütle alakalı Türkiye’de her zaman sıkıntılar yaşanıyor. 2019 Kasım ayından itibaren 13 ay boyunca çiğ sütün fiyatı hiç arttırılmadı. Ama yem fiyatları ve diğer maliyetler serbest. Onlar artış yaşayabiliyor. Böyle garip bir uygulama var” dedi.

“13 ay boyunca çiğ sütün fiyatı arttırılmadı”

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