Arya’nın misyonu ve Kariyer Dönüşüm Akademisi

Didem Eryar Ünlü sunduğu Sürdürülebilir Dünya programında, bu haftaki konuğu Arya Kadın Yatırım Platformu’ndan Arzu Tekir ile birlikte; Arya’nın misyonunu ve Kariyer Dönüşüm Akademisi’ni değerlendirdi.

“21 günde hayatınız değişecek”

Arzu Tekir Pandemide bir kitap yazdığını ve Kariyer Dönüşüm Akademesi’ni kurduğunu belirten Arzu Tekir, “ Kariyerini geliştirmek ve dönüştürmek isteyen, girişimcilere krizlere dayanıklı, mutlu bir şekilde çalışmalarını sağlayacakları bir sistem önerisi bu” ifadelerini kullandı.

Kadınlar medyada başarılarıyla yer bulamıyor: Dünya’ya teşekkür

Medyada kadınların başarılarıyla haber olamadığının altını çizen Arzu Tekir, “Arya bir kadın yatırım platformu. Ana hedefi aslında daha çok kadının yatırımcılığı öğrenmesi ve profesyonel yöneticilik yapan insanlarla birlikte birbirini destekledikleri, güçlendirdikleri bir ortam oluşturmak. Biz bu çalışmaları yürütürken kadınların daha çok görünür, daha çok duyulur olmasını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda medya işbirliklerine önem verdik” ifadelerini kullandı.