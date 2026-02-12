Bedava yemek için şoke eden yöntem! Sakal kılını dürüme koydu, hesabı ödemeden kaçtı

Elazığ’da bir lokantada yaşanan olay, işletme çalışanlarını şaşkına çevirdi. Bir müşteri, sipariş ettiği çiğköfte dürümünün içine kendi sakalından kopardığı kılları yerleştirerek durumu şikâyet konusu yaptı ve yeni dürüm teklifini reddederek ödeme yapmadan iş yerinden ayrıldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dürüme kendi sakal kılını koyduğu kameraya yansıdı

Olay, Ataşehir Mahallesi’nde bulunan bir lokantada gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lokantaya gelen bir müşteri çiğköfte dürüm sipariş etti.

Sipariş edilen dürümü inceleyen şahsın, güvenlik kamerası görüntülerine göre sakalından kopardığı kılları dürümün içine yerleştirdiği görüldü. Daha sonra bu kılları işletme çalışanına göstererek durumu şikâyet etti.

Yeni dürüm teklifini reddetti, ödeme yapmadan ayrıldı

İşletme çalışanları, müşteri memnuniyeti kapsamında yeni bir dürüm hazırlamayı teklif etti. Ancak şahıs bu teklifi kabul etmedi.

İddiaya göre müşteri, durumu bahane ederek ödeme yapmadan lokantadan ayrıldı.

İşletme sahibi Nurullah Aydemir, olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerini belirtti. Aydemir, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Görüntülerde dürümü yemeden sakalından kıl koparıp içine koyduğu açıkça görülüyor. Çalışan arkadaşımız ‘Kıl nerede?’ diye sorunca arkasını dönerek göğsünden kıl koparıp peçeteye koyarak gösteriyor.”

İşletme sahibine göre şahıs, hem dürüm ücretini hem de aldığı suyun ücretini tam olarak ödemeden iş yerinden ayrıldı.

Yaşanan olayın tamamı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahsın dürümün içine kıl yerleştirdiği ve ardından işletmeden ayrıldığı anlar net şekilde görüldü.

İşletme yetkilileri, olayın ardından büyük şaşkınlık yaşadıklarını ve yaşananların hem maddi kayba hem de gıda israfına neden olduğunu ifade etti.