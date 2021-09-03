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Birleşik Arap Emirlikleri Taliban'a yardım gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), gıda ve ilaç taşıyan bir acil yardım uçağını Kabil'e indi.

DÜNYA Haber Merkezi
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BAE merkezli "Khaleej Times"ta yer alan haberde Abu Dabi yönetiminin Taliban'ın yönetimi devraldığı Afganistan'a insani yardım konusunda destek olduğu ve bu kapsamda BAE'nin gıda ve ilaç taşıyan yardım uçağının Kabil'e ulaştığı belirtildi.

Haberde ayrıca, ABD'nin Afganistan'daki tahliyesi kapsamında BAE'ye getirdiği binlerce Afganistanlı aileye de sosyal yardımların sunulduğu aktarıldı.

BAE'li yetkililer Taliban'la görüşmek üzere Afganistan'da iddiası

Öte yenden Katar merkezli Al Jazeera Televizyonu, BAE'li yetkililerin Taliban ile görüşmek üzere Afganistan'a geldiğini iddia etti.

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