Brezilya'da dev kaya teknelerin üzerine devrildi: 8 ölü
Brezilya'da Minas Gerais eyaletinde, turist teknelerinin üzerine dev bir kaya parçası devrildi, feci olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.
Minas Gerais İtfaiyesi, Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine devrilmesi kaybolan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldığı belirtildi. kaza nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e çıktı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kayıp kişilerin kayanın doğrudan üstüne düştüğü Jesus isimli teknede bulunduğu açıklanmıştı.
Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletindeki Furnas Gölü'nde, turistlerin tekne gezintisi yaptığı sırada dev bir kaya parçası oradan geçen teknelerin üzerine devrilmişti.
Görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan kazaya neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi.
Uzmanlar kayanın Minas Gerais'in son günlerde şiddetli sağanaklara maruz kalmasının tetiklediği erozyon nedeniyle düştüğünü tahmin ediyor. (AA-İHA)