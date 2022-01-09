  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Aktüel
  4. Brezilya'da dev kaya teknelerin üzerine devrildi: 8 ölü

Brezilya'da dev kaya teknelerin üzerine devrildi: 8 ölü

Brezilya'da Minas Gerais eyaletinde, turist teknelerinin üzerine dev bir kaya parçası devrildi, feci olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Minas Gerais İtfaiyesi, Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine devrilmesi kaybolan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldığı belirtildi. kaza nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e çıktı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp kişilerin kayanın doğrudan üstüne düştüğü Jesus isimli teknede bulunduğu açıklanmıştı.

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletindeki Furnas Gölü'nde, turistlerin tekne gezintisi yaptığı sırada dev bir kaya parçası oradan geçen teknelerin üzerine devrilmişti.

Görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan kazaya neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi.

Uzmanlar kayanın Minas Gerais'in son günlerde şiddetli sağanaklara maruz kalmasının tetiklediği erozyon nedeniyle düştüğünü tahmin ediyor. (AA-İHA)

 

Etiketler
dünya
Diğer Videolar
Zor zamanlarda doğru karar almanın yolları
Fed tutanakları kripto paralar için bir felaket mi? | Beste Naz Süllü ile Kripto Gündem
Sürdürülebilir beslenme | Sürdürülebilir Dünya
Bolu ekonomisi | Başkanlar Konuşuyor
Tarımda 2022 nasıl geçecek? | Ali Ekber Yıldırım ile Tarım Dünyası
2022'de Türkiye ekonomisini ne bekliyor? | Şans Sohbetleri
Enflasyon maaşlara nasıl yansıyacak? | İyi Bir Dünya
2022 Kira artış oranı belli oldu! Kiralara ne kadar zam geldi?