Google Haberler

Cem Yılmaz’dan yapay zekayla dans gösterisi

Daha önce "Bir süre sonra kimin gerçek, kimin taklit olduğunu ayırt edemeyeceğiz" diyen Cem Yılmaz, yapay zekâ yardımı ile oluşturduğu dans ettiği videolarını paylaştı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yapay zekayla oluşturduğu bir video ile dans etti. Yılmaz’ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Yılmaz videoların yanı sıra bir de fotoğrafını paylaştığı hikayesine "Şaka lan, oturuyorum" notunu düştü.

Cem Yılmaz’ın yapay zekayla hazırladığı dans videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Yılmaz daha önce yapay zeka konusunda, “Bir süre sonra kimin gerçek, kimin taklit olduğunu ayırt edemeyeceğiz ama o kadar da ciddiye almamak lâzım” şeklinde bir yorum yapmıştı.

Popüler Videolar
Video Haberler
İstanbul’da hortum görüldü
İstanbul’da hortum görüldü
Köln Bonn Havalimanı’nda skandal: Yolcular cam kırıp piste daldı
Köln Bonn Havalimanı’nda skandal: Yolcular cam kırıp piste daldı
450 yıllık köy hayalet köye dönüştü...Köyde sadece 4 kişi yaşıyor
450 yıllık köy hayalet köye dönüştü...Köyde sadece 4 kişi yaşıyor
Togg T10F tek depo şarjla İstanbul'dan İzmir'e ulaştı
Togg T10F tek depo şarjla İstanbul'dan İzmir'e ulaştı
10 liraya çanta ve ayakkabı izdiham çıkardı
10 liraya çanta ve ayakkabı izdiham çıkardı
Balık tezgahlarında bolluk yok ama çeşit çok
Balık tezgahlarında bolluk yok ama çeşit çok
Büyükelçilerden Sağlık Turizmi Kongresinde zeybek sürprizi
Büyükelçilerden Sağlık Turizmi Kongresinde zeybek sürprizi
Hatay’da korkunç olay: Emniyet müdürü yangında hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Hatay’da korkunç olay: Emniyet müdürü yangında hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Oksijen deposu Karagöl Yaylası: Doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı
Oksijen deposu Karagöl Yaylası: Doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı
İstanbul'un köklü üniversitesinde korkutan yangın
İstanbul'un köklü üniversitesinde korkutan yangın
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan 'tek gecelik ilişki' açıklaması
Metin Akpınar’ın kızından 'tek gecelik ilişki' açıklaması
Savaş uçağı gösteri esnasında çakıldı: Pilot hayatını kaybetti
Savaş uçağı gösteri esnasında çakıldı: Pilot hayatını kaybetti