Cem Yılmaz’dan yapay zekayla dans gösterisi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yapay zekayla oluşturduğu bir video ile dans etti. Yılmaz’ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Yılmaz videoların yanı sıra bir de fotoğrafını paylaştığı hikayesine "Şaka lan, oturuyorum" notunu düştü.

Cem Yılmaz’ın yapay zekayla hazırladığı dans videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Yılmaz daha önce yapay zeka konusunda, “Bir süre sonra kimin gerçek, kimin taklit olduğunu ayırt edemeyeceğiz ama o kadar da ciddiye almamak lâzım” şeklinde bir yorum yapmıştı.