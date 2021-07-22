Çeşme'de nüfus 1 milyonu aştı

- Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran:

- "Ben 50 yaşındayım, Çeşme'yi hayatımda hiç bu kadar kalabalık görmedim"

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde, Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle günlük nüfusun 1 milyonu aştığı belirtildi.

Güneşi, mavi bayraklı ve ince kumlu plajları, rüzgar sörfü ve eğlence merkezleriyle tatilcilerin gözde turizm destinasyonlarından olan Çeşme, Kurban Bayramı tatilinde de yoğun ilgi gördü.

İlçedeki yerli ve yabancı misafirler plajlarda kalabalık görüntüler oluşturdu. Ünlü Ilıca Plajı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sıcak havada denize girerek serinleyenlerin yanı sıra bazı misafirlerin gölgelik alanlar ve mesire yerlerinde piknik yapmayı tercih ettikleri gözlendi. İlçenin alışveriş yapılan noktalarının da hareketli olduğu dikkati çekti.

İlçeye olan ilgi trafikte de kendini belli etti. İlçe girişi ve Çeşme - Ilıca yolunda trafiğin yavaş ilerlediği görüldü.

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