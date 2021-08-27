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Çevreciler, banka binasını kırmızıya boyadı

İngiltere'de 'Extinction Rebellion' üyeleri, Standart Chartered binasının tabela ve dış yüzeyini boyadı.

DÜNYA Haber Merkezi
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İngiltere’nin başkenti Londra’da 23 Ağustos’ta 2 haftalık eylem başlatan “Extinction Rebellion” çevreci grubu üyeleri, bankaların ve hükümetin fosil yakıtları fonlamasına son vermesi çağrısında bulundu.

Protestocular, finansal hizmet şirketi "Standart Chartered" binası önünde protestoya devam etti.

Grubu üyeleri, bankanın tabela ve dış yüzeyini boyadı. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

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