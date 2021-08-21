Deniz piyadesinin paket gibi çekip aldığı bebeğin akibeti belli oldu

Birkaç aylık bebeğin görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca dünyada ses getirdi.

Deniz piyadesinin kalabalıktan çekip bir paket gibi arkadaşlarına uzattığı bebeğin akibeti merak konusu oldu. Beton duvarın öteki tarafına geçen bebeğin görüntüleri ABD'de tepki çekti.



New York Times, 'Gelişigüzel bir tahliye sürecinde' ABD ordusunun bebeği ailesiyle buluşturduğunu yazdı.

Deniz Piyadeleri sözcüsü Maj. James Stenger, bir e-postada, "Videoda görülen bebek, olay yerindeki bir tıbbi tedavi tesisine götürüldü ve tıp uzmanları tarafından bakıldı" dedi. Sözcü, "Bebeğin babasına kavuştuğunu ve havaalanında güvende olduğunu doğrulayabilirim." ifadelerini kullandı.