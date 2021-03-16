Dericiler iç pazarı yüzde 15’e çıkaracak

Pandeminin en çok etkilediği sektörlerden olduklarını söyleyen Gözmen, pandemi etkilerini azaltmak için gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı. Genellikle ihracata yönelik olan sektörün iç pazar payını artırmak istediklerini ifade eden Gözmen, yüzde 5 civarında olan iç satış oranını sosyal medya ve tanıtım çalışmalarıyla yüzde 15’e kadar çıkarmak istediklerini kaydetti.

Gürkan Gözmen: Deri sektörü hizmet sektöründen sonra pandemiden en fazla etkilenen sektör. Yüzde 30 gibi bir kayıpla kapattık 2020'yi.

➤Mayıs-Haziran ve Ağustos-Eylül verileri gerçek verileri gösterecek. Şu andaki veriler 2019 rakamlarımızı yakalayacağımızı gösteriyor.

➤Fiziki fuarların olmaması, pandeminin etkilerinin azalmaması geleceğe yönelik tedirginliklerimizi artırıyor.

➤Yüzde 95 ihracat yapan bir sektörüz. İç piyasada satışımız güney bölgelerde. Burada satışımız yüzde 3-5'leri geçmez.

➤Ana ihracat pazarlarımız Rusya, Almanya ve İtalya. Almanya ve İtalya'daki durumların düzelmesi, Rusya'da pandemi etkilerinin azalması bizi biraz rahatlatacak.

➤Rusya'da her yer açık. Serbestlik var. İnsanlar pandemiyi grip gibi algılamaya devam ediyorlar. Rusya'ya yatırım yapmaya ve fiziki fuarları buraya yoğunlaştırmaya çalışıyoruz.

➤Bizim pek fazla B, C planlarımız olmuyor. Ürün satabileceğimiz ülkeler genellikle kuzey ülkeleri ve soğuk bölgeler. Online alışverişte de pek tercih edilen ürünler değil bizim ürünlerimiz.

➤Ürünlerimizin yüzde 80'ini halkımızın tanıdığını düşünmüyorum. İhraç ürünlerimizi Zeytinburnu-Kazlıçeşme'de tanıtmayı düşünüyoruz. Halkımıza sevdirdikçe iç piyasada payımızı yüzde 10-15'e ulaştırmayı planlıyoruz.

➤Biz derisi için canlı hayvan beslemiyoruz, öldürmüyoruz. Atık ürünlerden bunları sağlıyoruz. Ayakkabı-saraciyede ithal girdi yüzde 40-45. Ama deride ithal girdi yüzde 1'ler civarında. Bu da sektörde Türkiye'ye rakip ülke çıkmayacağını gösteriyor.

➤Deri sektöründe 1 milyar 800 milyon dolarlık bir değer yaratıyoruz. Çok ciddi bir istihdam sağlıyoruz.

➤Kolajen, jelatin ve diğer ürünlerde yeni yatırımlar var.

➤Sektörü pandemi uykusundan uyandırmak için çok gayret sarfettik. 50 derecede açık havada kürk fuarı yaptık. Bu bir başarı hikayesiydi.

➤Aralık ayında herkesin aklında tereddütler varken tabiri caizse fuarımızı patlattık. Bu da çok güzel geçti. 880 kişiyi rahatlıkla getirdik, burada ağırladık, siparişlerimizi aldık, sektörümüz çalışmaya devam etti.

➤Mayıs ayında 6. fuarımızı düzenleyeceğiz. Bunu kendi bünyemizde kurduğumuz fuar şirketiyle yapıyoruz. Kar amacımız yok, sadece sektöre hizmet etmesini amaçlıyoruz. Mayıs fuarına çok fazla firmanın girmesi mümkün değil. Otellerin kapasitesi de sınırlı

➤Uluslararası fuar şirketlerinin partnerlik teklifi var. Yerimiz dar olduğu için yabancı katılımcı taleplerini uygun görmüyoruz.