Erzurum’da 9 günlük festival maratonu başlıyor: Yüzlerce etkinlik düzenlenecek

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Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yeni durağı Erzurum oluyor. Kent, 15 Ağustos’ta başlayacak festivalle dokuz gün boyunca kültür, sanat ve gastronomi etkinliklerine sahne olacak.

Bu yıl dördüncü kez Erzurum’da düzenlenecek festival; Çifte Minareli Medrese’den Yakutiye Medresesi’ne, kentin tarihi ve kültürel mekânlarını da etkinlik rotasına dahil edecek. Oltu taşı işçiliği ve âşıklık geleneği gibi yaşayan kültürel değerler de festival programında yer alacak.

Festival, 15-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dokuz günlük program boyunca konserler, tiyatro ve söyleşiler, sergiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları kentin farklı noktalarında ziyaretçilerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin yalnızca kültür ve sanat etkinliklerinden oluşmadığını; şehirlerin marka değerine, turizm hareketliliğine ve ulusal ve uluslararası tanıtımına da katkı sağladığını belirtti.

Festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri gastronomi olacak. Erzurum mutfağının yöresel tatları festival boyunca 39 Lezzet Noktası’nda ziyaretçilere sunulacak. Gastronomi programına şefler, yemek uzmanları ve gastronomi alanında çalışan isimler de katılacak.

Festival rotasında Erzurum’un simge lezzeti cağ kebabının yanı sıra cevizli kadayıf dolması, lor dolması, su böreği, hıngel, ayran aşı ve kesme aşı bulunuyor.

Kentin hayvancılık kültürünün önemli ürünlerinden çivil ve göğermiş peynir de Erzurum mutfağının festivalde tanıtılacak lezzetleri arasında yer alacak.

Ünlü şefler Erzurum mutfağını keşfedecek

Festivalin gastronomi programına Ayvaz Akbacak ev sahipliği yapacak. Sahrap Soysal, Asuman Kerkez, Eyüp Kemal Sevinç, Mehmet Fatih Kalaycıoğlu ve Kübra Sultan Yüzüncüyıl da programa konuk olacak.

Konuk isimler 15-16 Ağustos tarihlerinde Lezzet Noktaları ile yerel işletmeleri ziyaret ederek Erzurum’un yöresel yemeklerini deneyimleyecek.

Tarihi yapılarda özel sergiler açılacak

Erzurum’un tarihi mekânları festival boyunca sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Erzurum Müzesi’nde “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” ve “Yaşayan Miras: Erzurum”, Yakutiye Medresesi Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi’nde “Hâne” sergisi açılacak.

Çifte Minareli Medrese’de ise “Kadim İzler: Tezhip, Minyatür, Çini ve Seramiğin Zamansız Yolculuğu” sanatseverlerle buluşacak. Erges Konağı da “Bir Akademisyenin Amatör Koleksiyonculuk Ruhu” sergisine ev sahipliği yapacak.

Geleneksel sanatlar için atölyeler kurulacak

Festival programında Erzurum’un ve Anadolu’nun geleneksel sanatları da önemli yer tutacak. Tesbih, ehram, halı ve kilim dokuma, hüsn-i hat, ebru, tezhip, bağlama yapımı ve geleneksel kuyumculuk alanlarında atölyeler gerçekleştirilecek.

Erzurum Müzesi’ndeki Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri kapsamında ise Türkiye’nin farklı bölgelerindeki geleneksel sanat ve zanaatlar, 25 sanatçı ve zanaatkârın üretim süreçleri ve hikâyeleri üzerinden anlatılacak.

Festivalde çocuklara yönelik özel bir program da hazırlandı. Olimpiyat Parkı’nda kurulacak Çocuk Köyü’nde şişme oyun parkurları, dijital oyun alanları, panayır çadırları, yaratıcı atölyeler, geleneksel yarışmalar ve Karagöz Atölyesi yer alacak.

Çocuklar ayrıca VR Balon Turu ile sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak Kapadokya’yı keşfedebilecek. FotoMaraton Erzurum ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri de festival programında bulunuyor.

Festival 23 Ağustos’a kadar sürecek

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Erzurum ayağı 23 Ağustos’ta sona erecek. Dokuz gün boyunca kentin farklı noktalarına yayılacak program; gastronomiden müziğe, tiyatrodan sergilere, geleneksel sanatlardan çocuk etkinliklerine kadar çok sayıda etkinliği Erzurumlular ve kenti ziyaret edenlerle buluşturacak.