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Finlandiya Başkakanı Marin'i zora sokacak yeni görüntüler

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in, tepki çeken dans görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardındından bu kez de evli başbakanın bir erkekle çok samimi görüntüleri sızdırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in arkadaş grubuyla şarkı söyleyip dans ettiği anların yer aldığı video dünya gündemine bomba gibi düştü.

Evli Başbakan Marin, görüntülerin yayılmasından dolayı kızgın olduğunu belirterek, "Bu videolar kişisel ve özel bir alanda çekildi. Bunların kamuoyu tarafından bilinmesine içerliyorum. Arkadaşlarımla bir gece geçirdim. Biraz gürültülü bir parti yaptık. Dans ettim ve şarkı söyledim" ifadelerini kullandı.

Marin, görüntülerinin sızdırılmasının bir şantaj planının parçası olduğunu reddederek, "Şantaj olduğunu düşünmüyorum. Ancak bunlar özel videolar ve halk tarafından görülmemeliydiler. Bu yaz bir evde çekildiler. Kimin evi olduğunu söylemeyeceğim" dedi.

Yeni görüntüler sızdırıldı

Marin'in bu kez de bir erkekle çok samimi görüntüleri sızdırıldı. Yeni görüntülerde, evli olan başbakana sarılan bir erkeğin başbakanı boynundan öptüğü görülüyor.

Marin muhalif kesim tarafından davranışının bir başbakana yakışmadığı gerekçesiyle eleştirilmiş, muhalefet milletvekili Mikko Karna, Marin'in uyuşturucu testinden geçmesi gerektiğini söylemişti.

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