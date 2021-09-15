Floridalılar havuz keyfini 'Türk tuzu'yla sürüyor

ABD'nin Florida eyaletindeki çok sayıda villanın yüzme havuzu, Tuz Gölü'nnden elde edilen özel havuz tuzuyla temizleniyor.

Koyuncu Tuz İşletmeleri, Tuz Gölü'nün 16 kilometrekarelik alanından, yıllık 1 milyon 300 bin ton ham madde ve 400 bin ton mamul madde üreterek 70'ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. İhracat yapılan ülkelerin başında ise ABD geliyor.

Mamul olarak 25 sektörün ihtiyacına cevap veren firma, ABD'nin Florida eyaletine özel havuz temizleme tuzu da üretiyor. Floridalılar, eyaletteki yapı marketlerde bulunabilen ve "pool salt" denilen bu ürünle yüzme havuzlarının hijyenini sağlıyor.

"Dünya pazarındaki birçok rakibi geride bıraktık"

Koyuncu Tuz İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Çetiner, ham maddeyi mamul haline getirerek dünya pazarındaki birçok rakibi geride bıraktıklarını ve tuzun katma değerini 2-3 katına çıkardıklarını söyledi.

Çetiner, "Biz yaklaşık 25 farklı sektöre, bizzat sektörün ihtiyacına göre farklı mamul yapabilme kabiliyetine sahibiz. İhracat yaptığımız ülke sayısının artması tamamen bu etkendendir." diye konuştu.

Tuzun, dünya üzerindeki birçok sanayi kolunda doğrudan ya da dolaylı kullanıldığını belirten Çetiner, şunları kaydetti:

"Tuz kullanımı, tüm dünyada çok yaygın. İlginç olan şu; Birleşmiş Milletlere üye olup tuz üretmeyen, ithalat ve ihracat yapmayan hiçbir ülke yok. Tuz tüm dünyada bu kadar yaygın bulunan bir ürünken, bunun ihracatını yapabilmek, gerçekten o ürüne bir katma değer sağlayıp, hizmetinizde bir farklılık yaratıp rekabetçi piyasada ayakta kalabilmenize bağlı. Eğer ürününüzü yeteri kadar kaliteli yapamazsanız dünyanın dört bir tarafına gidemezseniz, bu ürünü satamazsınız."