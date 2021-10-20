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  4. Havalanmaya çalışan uçak alev topuna döndü

Havalanmaya çalışan uçak alev topuna döndü

ABD’nin Teksas eyaletinde pistten çıkarak bariyerlere çarpıp alev alan uçaktaki 21 kişi kurtuldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Teksas Halk Güvenliği İdaresi, uçakta 18 yolcu ve 3 mürettebat bulunduğunu, Houston şehrinden Boston’a gitmek üzere havalanmaya çalışırken pistten çıkan uçağın bariyerlere çarparak alev aldığı bildirdi.

Yolcular ve mürettebatın, MD-87 tipi uçaktan güvenli şekilde çıkmayı başardığı, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği aktarıldı.

Uçağın kuyruk kısmı dışında tamamen yandı

Mucize şekilde ölen kimsenin olmadığı kazada sadece iki yolcunun bel ağrısı ve solunum zorluğu şikayetleri ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bir iş adamına kayıtlı uçaktaki yolcuların Boston'a beyzbol maçı izlemeye gitmek için yola çıktığı, aralarında 10 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Teksas Halk Güvenliği İdaresi Sözcüsü Stephen Woodward, "Bu güzel bir gün, birçok insan için kutlanması gereken bir gün.” ifadesini kullandı. (A.A.)

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