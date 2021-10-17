Hindistan felaketi yaşadı: 18 ölü

Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre, eyalette etkili olan şiddetli yağışların ardından ani sel ve toprak kaymaları meydana geldi.

Yetkililere göre, yağışlar sonucu yaşanan felakette en az 18 kişi öldü, çok sayıda kayıp var.

Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Hint Ordusu, daha fazla kayıp olmasından endişe edilen Kottayam ve Idukki'deki arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

İçişleri Bakanı Amit Shah, hükümetin Kerala'daki durumu takip ettiğini ve mümkün olan tüm desteğin sağlanacağını söyledi.

Kerala'da 2018'de şiddetli yağışlar nedeniyle 223 kişi ölmüş, yüz binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.